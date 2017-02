phoenix Live: Abschluss G20-Außenministertreffen und PK Merkel/Trudeau - Freitag, 16. Februar 2017, ab 13.15 Uhr und 14.00 Uhr

Bonn (ots) - Der kanadische Premierminister Justin Trudeau ist zuGast bei Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Berlin. Geplant istein Besuch am Berliner Breitscheidplatz in Gedenken an die Opfer desTerroranschlags im Dezember vergangenen Jahres. phoenix zeigt diegemeinsame Pressekonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU)und dem kanadischen Premierminister Trudeau live. Zum Abschluss desG20-Außenministertreffens in Bonn gibt der deutsche AußenministerSigmar Gabriel (SPD) eine für 14 Uhr angekündigte Pressekonferenz,die phoenix ab 14 Uhr live überträgt. Moderatorin im Studio ist SonjaFuhrmann.http://ots.de/FCOcYPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell