phoenix Live: 20. Europäischer Polizeikongress - Dienstag, 21. Februar 2017, ab 12.00 Uhr, und Mittwoch, 22. Februar 2017 ab 11.30 Uhr

Bonn (ots) - "Europa grenzenlos? Freiheit, Mobilität, Sicherheit"ist das Motto des 20. Europäischen Polizeikongresses. Rund 1700Teilnehmer aus dem In- und Ausland beschäftigen sich zwei Tage mitdem Thema Innere Sicherheit. Terrorismus, Brandanschläge aufFlüchtlingsunterkünfte, linksextremistische Gewalt, Eigentumsdelikteund Cyber Crime - all diese Bedrohungslagen haben gemeinsam, dass sienicht an staatlichen Grenzen Halt machen.Die Reden von Bundesinnenminister Thomas de Maizière und PeterNeumann, Direktor Internationales Zentrum für die Erforschung vonRadikalisierung am Londoner Kings College, zeigt phoenix am Dienstagzeitversetzt in "Vor Ort" ab 12.00 Uhr. Auch das Statement desEU-Kommissars für Migration, Inneres und Bürgerschaft, DimitrisAvramopoulos, findet sich in der Sendung wieder. Wenn am Mittwoch dieInnenminister der Länder zur Diskussionsrunde zusammenkommen, istphoenix live dabei.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell