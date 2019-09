Weitere Suchergebnisse zu "Brent Crude Rohöl ICE Rolling":

Washington/Bonn (ots) - Die deutsche VerteidigungsministerinAnnegret Kramp-Karrenbauer hat nach den Luftangriffen auf Ölanlagenin Saudi-Arabien zur Zurückhaltung aufgerufen und verlässlicheBeweise gefordert. In einem Interview der phoenix-Reihe "menschamerika!" bezeichnete die CDU-Vorsitzende die Situation in derGolf-Region am Montag anlässlich ihres Antrittsbesuchs in Washingtonals "unübersichtlich" und "heikel". Es sei wichtig, mit Blick auf dieAngriffe "wirklich verlässliche Beweise" zu haben. "Auch Beweise, dieinternational akzeptiert sind, woher die Angriffe stammen, werdahinter steckt, bevor man über weitere Schritte reden kann", fügtesie hinzu.Die USA und Saudi-Arabien machen den Iran für die Attacken auf dieÖlanlagen in Churais und Abkaik vor gut einer Woche verantwortlich.Auch der britische Premierminister Boris Johnson schloss sich dieserEinschätzung am Montag an. Zu den Luftangriffen hatten sich dieschiitischen Huthi-Rebellen aus dem Jemen bekannt. Der Iranunterstützt die Huthis in ihrem Kampf gegen die von Saudi-Arabienangeführte Militärkoalition in dem Bürgerkriegsland. Teheranbestreitet aber eine Beteiligung an den Angriffen auf die Ölanlagen.phoenix veröffentlicht das Interview heute Abend in voller Längeauf YouTube und zeigt es in Auszügen in der Sendung "phoenix der tag"(17.30 und 23.00 Uhr). In voller Länge wird es außerdem in derSendung "mensch amerika!" (morgen, 24. September, 11.30 Uhr) zu sehensein.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell