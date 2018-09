phoenix Interview: Juncker: Europäer treten in Afrika auf wie irrender Hühnerhaufen - Mittwoch, 12. September 2018, ab 23.00 Uhr in phoenix der tag

Bonn (ots) - Der Schlüssel für die Lösung derMigrationsproblematik ist das Verhältnis zu Afrika. Im phoenixInterview mahnte der scheidende Präsident der EU-KommissionJean-Claude Juncker ein Umdenken im Verhältnis zu Afrika an undforderte einen Dialog mit dem afrikanischen Kontinent: "Europäertreten in Afrika wie ein irrender Hühnerhafen auf." BessereBeziehungen zu Afrika werden auch die Migrations-Streitereien inEuropa positiv beeinflussen.Juncker stellte sich hinter das heute im EU-Parlament beschlosseneRechtsstaatlichkeitsverfahren gegen Ungarn. Mit Blick auf denungarischen Ministerpräsidenten Victors Orban sagte er: "Wer nichthören will, muss fühlen."Als größten Erfolg seiner im kommenden Jahr endenden vierjährigenRatspräsidentschaft nannte der EU-Kommissionschef die finanzielleHilfe für Griechenland: "Es war wichtig, dass wir Griechenland in derEurozone gehalten haben, statt sie einfach zu verjagen."Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell