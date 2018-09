Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Bonn (ots) - Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der DeutschenUmwelthilfe spricht sich für die Diesel-Fahrverbote aus. Jährlicherkrankten über 800.000 Menschen und 13.000 stürben aufgrund derstark belasteten Luft. Er fordert, die Autos mit Verbrennungsmotorenaus der Innenstadt heraus zu drängen, Parkraum zu reduzieren, "Parkand Ride"-Möglichkeiten und günstige öffentliche Angebote zuschaffen. "Wir müssen dafür kämpfen, dass unsere Städte nicht ammotorisierten Individualverkehr ersticken".Die elf Millionen "Betrugsdiesel-Fahrzeuge", die in den letztenJahren auf den Markt gekommen seien, müssten auf Kosten derHersteller nachgebessert werden: "Das muss zu 100 Prozent von derAutomobilindustrie und nicht teilweise durch den Steuerzahleraufgebracht werden" so Resch im phoenix-Interview. Laut Umwelthilfewürden weiterhin Dieselfahrzeuge verkauft werden, die auf der Straße13 Mal schmutziger sind als im Labor.Den Kritikern an der Rechtskonformität der Messwerte und-instrumente widersprach der Bundesgeschäftsführer der DeutschenUmwelthilfe. Er versichert, dass die Messverfahren korrekt undEuropa-weit vereinbart seien.