phoenix Internationaler Frühschoppen: Das System Putin - Wahl mit sicherem Ausgang? - Sonntag, 18. März 2018, 12.00 Uhr

Bonn (ots) - Acht Kandidaten und der Sieger heißt Putin! - Für diemeisten Beobachter sind die Präsidentschaftswahlen an diesem Sonntagin Russland ein totes Rennen. Die Wiederwahl von Amtsinhaber WladimirPutin gilt als sicher. Es wäre die vierte Amtszeit für den65-Jährigen. Insgesamt sind rund 109 Millionen Russen zur Wahlaufgerufen. Bei den letzten Präsidentschaftswahlen 2012 lag dieWahlbeteiligung bei 65 Prozent.Putin erreichte damals im ersten Wahlgang 63,6% der Stimmen.Ebenso ehrgeizig sind die Wahlziele des Kreml auch 2018. Formell gibtes sieben weitere Kandidaten: eine Frau und sechs Männer. Doch keinerhat auch nur den Hauch einer Chance gegen den ewigen Präsidenten.Putins populärer Widersacher Alexej Nawalny wurde nicht zur Wahlzugelassen. Er hat inzwischen zum Boykott der Wahl aufgerufen.Innenpolitisch scheinbar unangefochten, steht der russischePräsident außenpolitisch zunehmend unter Druck. Die britischeRegierung ist davon überzeugt, dass Russland hinter demNervengift-Angriff auf den Doppel-Agenten Sergej Skripal und seineTochter steht. Inzwischen haben sich die USA, Frankreich undDeutschland mit einem gemeinsamen Appell an die Seite der Britengestellt und den Anschlag verurteilt. Die britische PremierministerinMay hat 23 russische Diplomaten des Landes verwiesen. Moskauantwortet mit der Ausweisung britischer Diplomaten. WelcheAuswirkungen hat die diplomatische Krise auf die Wahlen in Russland?Wie lange wird die "Ära Putin" noch andauern? Wie ist Russland vonihm geprägt? Wie wird sich der Konflikt mit dem Westenweiterentwickeln?Helge Fuhst diskutiert mit vier Gästen aus vier Ländern:- Gesine Dornblüth, freie Journalistin, Deutschland- Cornelia Primosch, ORF, Großbritannien- Andrey Gurkov, Deutsche Welle, Russland- Andrew B. Denison, Tansatlantic Networks, USA