Bonn (ots) - Die Demokratie als Staats-, Rechts- undGesellschaftsform ist derzeit so aktuell wie selten. Schien siemanchem noch zum Ende des Kalten Krieges als Sieger im Wettstreit derSysteme praktisch als ewige Gesellschaftsform das Ende der Geschichtezu sein, ist heute um ihre Definition und Ausformung eine vitaleDebatte entbrannt.Außerhalb des alten Westens wurde versucht, sie zu adaptieren -begleitet von Hoffnungen vor Ort wie auch im Westen. In denwestlichen Gesellschaften selbst zeigen sich Ermüdungserscheinungendes etablierten Systems, die mancherorts drohen, von der Demokratiein die Autokratie zu kippen.Gründe und Phänomene genug für das Forum Demokratie zu fragen:"Wohin steuert die politische Lebensform Demokratie"?In der ersten Ausgabe des Jahres aus Athen geht es um dietatsächliche oder vielleicht nur fälschlich vermutete Vorbildfunktionder Attischen Demokratie. Im aktuell sehr umstrittenen Spannungsfeldzwischen Bürgerbeteiligung und Populismus geht es aber auch um dasFür und Wider von Volksentscheiden - und wie in allen Folgen diesesJahres um die Zukunft der repräsentativen Demokratie.Moderator Michael Krons diskutiert mit:- Prof. Manfred Görtemaker, Historiker Universität Potsdam- Rebecca Harms, MdEP Grüne/EFA-Fraktion- Prof. Kostas Buraselis, Historiker Kapodistrias-UniversitätAthen- Prof. Sophia Aneziri, Historikerin Kapodistrias-UniversitätAthen