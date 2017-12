Bonn (ots) - Das Jahr 2017 war wieder ein Schicksalsjahr für dieEU und das Europäische Projekt. Die Wahlen in Frankreich, denNiederlanden, Österreich und Deutschland waren auch ein Votum überdie Europapolitik dieser Länder. Gegen die europäische Integrationwird inzwischen vermehrt nationale Politik gemacht - das Thema ziehtbeim Wähler. Der rechtsnationale Populismus hat die Anti-EU-Haltungals Mobilisierungsinstrument seiner Anhänger entdeckt. Die Sorge,dass die Populisten Europas Einigungswerk nicht nur in Frage stellen,sondern es rückabwickeln wollen, ist evident.Der Wahlsieg des französischen Präsidenten Emanuel Macron miteinem klar pro-europäischen Programm zeigt aber auch, dass es andersgeht. Seine Ideen für die Europäische Union machen denEuropabefürwortern Hoffnung. Kann Macrons Politik eine neueeuropäische Euphorie auslösen? Welche Lehren zieht Europa aus derGeschichte? Und wie sieht die Zukunft des Europäischen Projekts aus?Über diese und weitere Fragen diskutiert Michaela Kolster mitihren Gästen:- Prof. Manfred Görtemaker, Historiker Universität Potsdam- Prof. Ulrike Guérot, Politikwissenschaftlerin Donau UniversitätKrems, Direktorin "The European Democracy Lab"- Prof. Pedro Barceló, Historiker Universität Castellón- Viviane Reding, MdEP, EVP-Fraktion, Ehem. EU-Kommissarin fürJustiz, Grundrechte und BürgerschaftPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell