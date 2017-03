phoenix Erstausstrahlung: Mein Ausland spezial - Die enthemmte Mitte - Europas Rechte auf dem Vormarsch - Donnerstag, 20. April 2017, 20.15 Uhr

Bonn (ots) - Europa steckt in seiner größten Krise seit demZweiten Weltkrieg, sagen manche Experten. Das Erstarkenrechtspopulistischer Kräfte ist nicht mehr als vorübergehendesRandphänomen abzutun, sondern greift auch in der Mitte derGesellschaft um sich. In einer immer komplexer werdenden Welt sehnensich die Menschen nach Vereinfachung und klaren Strukturen. Dieangeblich "alternativlose" Rettung von Banken und Bonzen, dieSelbstbedienungsmentalität "von denen da oben" und die steigendesoziale und ökonomische Ungleichheit lösen bei vielen Frust und Wutaus. Die Flüchtlingsdebatte und die Angst vor Überfremdung undterroristischer Gewalt verstärken den Wunsch nach Abschottung.Profiteure einer stetig wachsenden Unzufriedenheit undEuropaskepsis sind die rechten Parteien und Gruppierungen. DerenAnführer wissen das Protestpotential für ihre Ziele zu nutzen undschüren mit rhetorisch einfachen, immer gleichen ParolenVerunsicherung und Hass. Mit dem Ruf nach einer Rückkehr zu strengkonservativen Werten und nationalistischen Idealen verzeichnen dierechten Lager immer mehr Zulauf. Bei grenzüberschreitenden undmedienwirksamen Auftritten suchen die Akteure den Schulterschluss undstellen ein ganz neues Bedrohungsszenario für die europäischenDemokratien dar. Mit welchen Strategien wissen die Anführer derrechtspopulistischen Parteien die sogenannten "besorgten Bürger" zumobilisieren und für sich zu gewinnen!? Wo hat diese europaweiteHasskultur ihren Ursprung!? Wohin führt diese neue Form derPolarisierung und Radikalisierung, die den gesellschaftlichenZusammenhalt in Europa in einer bislang nicht gekannten Dimensiongefährdet!?In mehreren europäischen Staaten finden 2017 richtungsweisendeWahlen statt. Nach den Parlamentswahlen in den Niederlanden am 15.März herrscht Erleichterung. Der Sieg des rechtsliberalenRegierungschefs Mark Rutte war nicht nur für seinen HerausfordererGeert Wilders eine Enttäuschung, auch andere Rechtspopulisten inEuropa erhielten dadurch einen Dämpfer. Doch die Situation bleibtfragil. Trotz des klaren Siegs der Volkspartei für Freiheit undDemokratie (VVD) mit 33 von 150 Sitzen im Parlament ist dierechtspopulistische Partei für die Freiheit (PVV) mit 20 Sitzen diezweitstärkste Macht in den Niederlanden. In Frankreich steht die Wahlnoch aus. Marine Le Pen, Vorsitzende des rechtsnationalen FrontNational, führt mit aktuell 27,9 Prozent die Umfragen für den erstenWahlgang am 23. April an und wird es sehr wahrscheinlich in dieStichwahl am 7. Mai schaffen.Nach dem gescheiterten Verfassungsreferendum und dem Rücktritt vonMinisterpräsident Matteo Renzi gelten Neuwahlen in Italien noch indiesem Jahr als wahrscheinlich. Laut Umfragen könnte die EU-kritischeFünf-Sterne-Bewegung von Beppe Grillo stärkste Kraft werden.Premierministerin Theresa May bereitet ab März den geplanten AusstiegGroßbritanniens aus der Europäischen Union vor. US-Präsident Trumpbeglückwünschte May: "Der Brexit wird fantastisch für das VereinigteKönigreich".In der Mein Ausland-Spezialausgabe "Die enthemmte Mitte - EuropasRechte auf dem Vormarsch" blicken die Korrespondenten auf dasrechtspopulistische und antidemokratische Potenzial in Europa undspüren diesem Phänomen nach.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell