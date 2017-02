phoenix Erstausstrahlung - Mein Ausland: Die gestohlene Kindheit - Aufwachsen in Afghanistan - Sonntag, 05. März 2017, 21.45 Uhr

Bonn (ots) - Niazwali ist zwölf Jahre alt. Und trägt bereits dieVerantwortung für die gesamte Familie. Er sammelt Müll und verkauftdas, was verwertbar ist. Vom Gewinn besorgt er Brot für seineGeschwister. ARD-Korrespondent Gábor Halász begleitet ihn und andereKinder in Afghanistan, die im Schatten von Krieg und Terroraufwachsen.Kinder sind oft die ersten Opfer des Krieges. Eine Million vonihnen sind unterernährt. Sie müssen früh arbeiten, und selbst wennsie die Schule beenden, haben sie am Ende kaum Chancen. Vieles hängtzudem davon ab, ob man als Junge oder Mädchen geboren wird. Fatimawächst als Musawir auf: Gemeinsam mit ihren Eltern täuscht sie vor,ein Junge zu sein. Nur Töchter zu bekommen steht in Afghanistangleich mit elterlichem Versagen. Also wird geschummelt - Fatima darfFußballspielen und Eislaufen. Doch wenn die Pubertät beginnt, brichtdas Lügengebilde zusammen.Reportage von Gábor Halász, ARD-Studio Neu DelhiPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell