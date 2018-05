phoenix Erstausstrahlung: Mein Ausland: Geschichten aus Thailand - Sonntag, 27. Mai 2018, 21.45 Uhr

Bonn (ots) - Bangkok gilt als die Stadt der Staus und der Sirenen.Acht bis zehn Millionen Menschen leben hier. Die Straßen sind eineinziges Chaos: vollgestopft mit röhrenden Bussen, Lastwagen,Limousinen, Tuktuks und abertausenden von Mopeds. Wer feststeckt undeinen Termin verpasst, hat Pech gehabt. Aber wer schwanger ist und imStau stecken bleibt? Bangkok weiß sich zu helfen - mit den Hebammender Verkehrspolizei.Philipp Abresch und sein Team sind in Zeiten des Umbruchs inThailands Hauptstadt unterwegs. Die Militärregierung, der Abschiedvom alten König und die Amtseinführung eines neuen Monarchen - alldas begleitet sie auf ihrer Reise ins Innenleben der Hauptstadt.Das Team des ARD-Studios Singapur quält sich durch die Staus derStadt und lernt die Menschen kennen, die diese Stadt ihre Heimatnennen. Die Polizei-Hebamme, die Flusstaucher vom Chao Praya, dieTuktukfahrer, Straßenköche und all die anderen Überlebenskünstler undstolzen Thailänder machen Bangkok zu dem was es ist: eine Stadtvoller Charme, Überraschungen und schillernder Schönheit.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell