phoenix Erstausstrahlung - Mein Ausland: Avocado Superfood - Chiles Umweltkiller im Visier, Sonntag 22.04.2018, 21.45 Uhr

Bonn (ots) - Die Avocado gilt in Europa als "Superfood". Einevegane Frucht mit einem hohen Fettanteil, vielen ungesättigtenFettsäuren, die helfen, unseren Cholesterinhaushalt zu regulieren undHerzleiden vorzubeugen. Sie ist reich an Mineralstoffen, Vitaminen,Folsäure und Eisen. Längst schwärmen Superstars wie Gwyneth Paltrowund Miley Cyrus im Netz von Rezepten wie dem Avocado-Toast - und inAmsterdam wurde gerade das weltweit erste Avocado-Restauranteröffnet.Doch in Chile, wo ein großer Teil der Weltproduktion wächst, sorgtdie Avocado für massiven Wassermangel, der mit Wasserraub undMenschenrechtsvergehen einher geht. "Die Menschen müssen ihreNotdurft in Plastiktüten verrichten", klagt Rodrigo Mundaca von derOrganisation Modatima.In der chilenischen Provinz Petorca werden Avocados seit vielenJahren von Kleinbauern angepflanzt. Doch seit dem Avocado-Boom inEuropa und den USA in den 90ern stieg die Produktion schlagartig an.Seitdem beherrschen Großgrundbesitzer den Avocado-Markt in Petorcaund benötigen dafür jede Menge Wasser.In der Reportage "Avocado Superfood - Chiles Umweltkiller imVisier" geht ARD-Korrespondent Matthias Ebert dieser Problematik aufden Grund.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell