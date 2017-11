phoenix Erstausstrahlung: Die Gesten der Mächtigen - Was die Körpersprache von Trump, Putin und Merkel verrät, Donnerstag 21.12.2017, 20:15 Uhr

Bonn (ots) - Die Arme in die Höhe gereckt, die Faust geballt odermit dem Zeigefinger auf das Publikum einstechen - Politiker liebendie großen Gesten. Aus gutem Grund: Wir erinnern uns besser, wiejemand aussieht oder sich verhält, weniger an seine Worte. Sofunktioniert eben unser Gehirn: Es speichert leichter visuelle alsverbale Informationen. Körpersprache ist daher für Politiker einentscheidender Erfolgsfaktor. Am Beispiel von drei Politikern -Trump, Putin und Merkel - zeigt ein Team von Experten fürKörpersprache und mediale Wirkung, welche Signale die Politiker mitihrem Verhalten aussenden wollen.Die phoenix-Dokumentation von Caroline Habel zeigt, mit welchenTricks die Mächtigen arbeiten und legt dar, was nur inszeniert ist,und wann Mimik und Gestik verraten, was sie wirklich denken.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell