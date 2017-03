phoenix Erstausstrahlung: Brennpunkt Molenbeek - Belgiens verlorene Generation - Sonntag, 30. April 2017, 21.45 Uhr

Bonn (ots) - Das Wort Radikalisierung wird in Molenbeek nicht gerngehört, dennoch ist es allgegenwärtig. Nach den Anschlägen von Parisund Brüssel im Frühjahr 2016 wurde in der Gemeinde dieAntikradikalisierung groß geschrieben. Geld gab es dafür jedochnicht. Der Streetworker Hakim Naji kennt die Probleme des Viertels.Die Jugendarbeitslosigkeit liegt bei 55 Prozent, dieSchulabbrecherquote bei 75 Prozent. Wer einen Abschluss in der Taschehat, hat dennoch wenig Aussichten mit einem Lebenslauf, auf demMohamed und Molenbeek stehen, einen guten Job zu finden. Und derStaat? Er überlässt die überforderten Schulen sich selbst.Stattdessen patrouilliert schwer bewaffnetes Militär durch dieStraßen des Viertels. Abschreckung statt Integration.In Hinterhofmoscheen und direkt auf der Straße wurden Jugendlichevon selbst ernannten Imamen angesprochen und für den Syrienkriegrekrutiert. Mehr als fünfhundert Belgier zogen in den Dschihad,unrühmlicher Spitzenwert in Europa. Viele der Attentäter von Brüsseloder Paris stammen aus Molenbeek, einem armen Einwandererviertelmitten in Brüssel.Reportage von Bettina Scharkus, phoenix / WDR / 2017Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell