phoenix-Dokumentation über Klimawandel in Alaska erhält RIAS-Medienpreis

Bonn/Berlin (ots) - Der ARD-Korrespondent Jan Philipp Burgard wirdfür seine phoenix-Dokumentation "Alaska im Klimawandel" mit dem RIASMedienpreis 2017 ausgezeichnet. Der Film zeigt in eindrucksvollenBildern das Schmelzen riesiger Gletscher und die vom Untergangbedrohte Insel Shishmaref. Dabei nimmt Burgard die Zuschauer mit aufeine Reise zu den Ureinwohnern Alaskas, die um ihre Heimat kämpfen."Er lässt beide Seiten zu Wort kommen - die Umweltaktivisten genausowie die Unternehmer und Republikaner, die Trumps Deregulierungenunterstützen", so die neunköpfige Jury in ihrer Begründung.Jan Philipp Burgard ist seit Januar 2017 USA-Korrespondent undstellvertretender Leiter des ARD-Studios in Washington. Seinephoenix-Dokumentation über den Klimawandel in Alaska ist eineKoproduktion mit dem ARD-Auslandsmagazin "Weltspiegel". Bei phoenixwurde der Film in einer langen Version in der Reihe "Mein Ausland" imRahmen eines zweiwöchigen Sonderprogramms anlässlich derWeltklimakonferenz in Bonn im November 2017 ausgestrahlt. phoenixhatte täglich von der Klimakonferenz und in zahlreichenDokumentationen über die Folgen des Klimawandels in verschiedenenTeilen der Welt berichtet.Der RIAS-Medienpreis wird am 17. Mai 2018 in Berlin verliehen. Mitdem Preis werden Radio- und Fernsehbeiträge ausgezeichnet, diebesonders zur deutsch-amerikanischen Verständigung beitragen. Mit derAuszeichnung erinnert die RIAS-Kommission an den früheren, von denUSA gegründeten Berliner Nachkriegssender "Rundfunk im amerikanischenSektor". Für seine Alaska-Reportage wurde Jan Philipp Burgard bereitsmit dem Los Angeles Independent Film Festival Award in der Kategorie"Beste ausländische Dokumentation" geehrt.Die Reportage wird anlässlich der Preisverleihung an den folgendenTerminen erneut bei phoenix zu sehen sein:Sonntag, 13. Mai, 21:45 UhrMittwoch, 16. Mai, 13:30 UhrDonnerstag, 17. Mai, 02:15 UhrFreitag, 18. Mai, 18:30 UhrSamstag, 19. Mai, 10:00 UhrSonntag, 20. Mai, 05:15 Uhrhttp://ots.de/t09EZrPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell