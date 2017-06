phoenix Die Diskussion: Bekämpfungsstrategien - Wie ist der Staat im Kampf gegen den islamistischen Terrorismus aufgestellt? - Sonntag, 04. Juni 2017, 13.00 Uhr

Bonn (ots) - War es früher so, dass die Bedrohung durch denislamistischen Terror in der westlichen Welt nur gefühlt anstieg, sozeigen die verheerenden Anschläge der jüngsten Vergangenheit, dassdas reine Empfinden auf brutale Weise Realität geworden ist. Angstund Schrecken in der Bevölkerung zu verbreiten und die liberalenwestlichen Gesellschaften zu destabilisieren - genau das scheint dievordringliche Absicht von extremistischen Terrororganisationen wieISIS oder Al Kaida zu sein. Welche Antworten haben westlicheDemokratien auf die Bedrohung durch den islamistischen Terrorismus?Welche Bekämpfungsstrategien gibt es? Und wie sieht dasRisikomanagement in Deutschland und anderen Ländern aus? Welcheländerübergreifenden Maßnahmen zur Gefahrenabwehr gibt es, wo liegendie Schwächen, wo die Stärken?Über diese und weitere Fragen diskutiert Michael Stempfle mitseinen Gästen- Thomas Haldenwang, Vizepräsident des Bundesamtes fürVerfassungsschutz- Holger Münch, Präsident des Bundeskriminalamtes- Bruno Kahl, Präsident des Bundesnachrichtendienstes- Peter Frank, Generalbundesanwalt- Elmar Theveßen, Stellvertretender ZDF-Chefredakteur- Guido Steinberg, Stiftung Wissenschaft und PolitikPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell