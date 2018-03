phoenix Im Dialog: Thomas Middelhoff zu Gast bei Michael Krons, Freitag, 16. März 2018, 18.00 Uhr

Bonn (ots) - "Es war ein schrecklicher Schock, der mich in denGrundfesten meines Inneren erschüttert hat, man kann auch sagen,traumatisiert, und das ist auch bis heute noch nicht wirklichverarbeitet", so beschreibt der ehemalige Topmanager ThomasMiddelhoff den Tag der Urteilsverkündung. Im Jahre 2014 verurteiltedas Landgericht Essen Middelhoff wegen Untreue undSteuerhinterziehung zu drei Jahren Haft. "Der Entzug dereigenbestimmten Freiheit, das eigenbestimmte Leben, nur nach Vorgabe,nach Kommando leben müssen", das sei das Bedrängendste gewesen, waser damals erlebt habe, erklärt Middelhoff, der sich heute für eineReform des Justizvollzugs stark macht. "Im Dialog" spricht MichaelKrons mit Thomas Middelhoff über seinen Absturz vom internationaltätigen Topmanager zum Häftling, vom Multimillionär zum Pleitier.Middelhoff spricht über seine Erfahrungen in der Haft und dieFrage, ob und wie ihn diese Haftzeit verändert hat. Thomas Middelhoffhat eine beispiellose Karriere hingelegt, war u.a.Vorstandsvorsitzender der Bertelsmann AG und späterVorstandsvorsitzender von KarstadtQuelle. Er sei in seiner Karrierezu schnell zu weit "nach oben gespült worden", so Middelhoff, "ichglaube, dass die charakterlichen Strukturen meiner Persönlichkeitnicht so gefestigt waren, dass sie im Prinzip mit diesemEntwicklungstempo auch tatsächlich Schritt gehalten haben." DieMacht, die er bereits in jungen Jahren in Händen hielt, habe ihn "einbisschen verdorben", erklärt Middelhoff. Er sei immer unbescheidener,arroganter, eitler geworden und habe immer weniger gewusst, "waseigentlich jetzt ein normaler Mensch, der jetzt nicht in diesemElfenbeinturm lebt, denkt und fühlt."http://ots.de/NP66PCPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell