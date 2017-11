phoenix Im Dialog: Oliver Welke im Gespräch mit Michael Hirz - Freitag, 01. Dezember 2017, 22.30 Uhr

Bonn (ots) - "Was gut für die Sendung ist, ist oft nicht gut fürdas Land", so Oliver Welke, der Moderator der "heute-show", mit Blickauf die AfD. Zwischen der AfD und seiner Sendung hätte sich vonAnfang an so etwas wie eine "Medienpartnerschaft" entwickelt, erklärtWelke mit ironischem Unterton. Aktuell macht Welke den Trend aus,dass viele politische Akteure es vorziehen würden, statt zu gestaltenvon der Seitenlinie aus zu meckern. Darin sieht er eine Parallele zurSatire.Die Chance der "heute-show" liegt für Welke u.a. darin, auchjüngere Leute für politische Themen zu interessieren und quasi als"Einstiegsdroge" zu fungieren. Das könne der Politikverdrossenheitentgegenwirken."Im Dialog" mit Michael Hirz spricht Oliver Welke in seinerWahlheimat Bonn über die Vorzüge des Kleinstadtlebens, seineLieblingsfiguren in der Politik und über die Frage, warum es immerweniger klassische "Alpharüden" in der Politik gibt.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell