phoenix Im Dialog: Herfried Münkler im Gespräch mit Michael Krons - Freitag, 10. Februar 2017, 22.30 Uhr

Bonn (ots) - "In mancher Hinsicht ist Trump ein ,Glücksfall' fürdie Europäer, weil er sie wachgerüttelt hat." DerPolitikwissenschaftler Herfried Münkler beschreibt das Jahr 2016 mitBlick auf Donald Trump, Wladimir Putin und Recep Tayyip Erdogan als"Jahr der Autokraten". Das berge natürlich Risiken, denn "Autokratenkönnen von jetzt auf gleich Bündnissysteme wechseln. Das hat man inder Vergangenheit sehen können."Im Gespräch mit Michael Krons warnt Herfried Münkler vor denGefahren, die mit der neuen Ära von Autokraten einhergehen undspricht über die Folgen für die deutsche und die europäische Politik.Herfried Münkler, Jahrgang 1951, ist seit 1992 Professor fürPolitische Theorie an der Humboldt-Universität Berlin. Einerbreiteren Öffentlichkeit wurde Münkler durch seine Bücher bekannt,von denen einige - etwa "Die neuen Kriege" oder auch "Imperien" -mittlerweile als Standardwerke gelten. Gemeinsam mit seiner FrauMarina schrieb er das 2016 erschienene Buch über "Die neuenDeutschen", in dem das Autorenpaar die aktuelle Flüchtlingskrise inunserem Land in einen historischen Zusammenhang setzt. Münkler istMitglied der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften.