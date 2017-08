phoenix Im Dialog: Herbert Diess im Gespräch mit Michael Krons - Freitag, 01. September 2017, 22.30 Uhr

Bonn (ots) - VW-Markenvorstand Herbert Diess setzt auf schnelleund grundlegende Veränderungen bei Volkswagen nach dem Dieselskandal."Natürlich sind wir jetzt in einer Krise, die müssen wir bewältigen,das kostet Kraft, das kostet Energie. Aber gleichzeitig ist esnatürlich auch Antrieb, schneller sich zu verändern, dieVeränderungen vielleicht konsequenter zu machen. Also, Chance undnatürlich auch Belastung", so Diess.Er zeigt sich in der Sendung "Im Dialog" zuversichtlich, dassVolkswagen gut aus der Krise herauskomme: "Ich glaube, Volkswagen hatviel gelernt und ist immer noch dabei, sich neu zu sortieren, eineneue Kultur auch anzunehmen, anders zu operieren. Also, von daher wardas eine sehr harte oder ist immer noch eine sehr harte Lektion fürVolkswagen, aber eben auch eine Chance, dass daraus eben auch einneues Volkswagen sehr viel integrer und sehr viel wettbewerbsfähigerentsteht."In der Sendung "Im Dialog" spricht Michael Krons mit demVW-Markenvorstand Herbert Diess über die Folgen der Dieselaffäre,drohende Fahrverbote und den Wandel der Automobilindustrie zum E-Auto.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell