phoenix Im Dialog: Alfred Schier im Gespräch mit Hans-Werner Sinn - Freitag, 23. März 2018, 18.00 Uhr

Bonn (ots) - Der renommierte Ökonom Hans-Werner Sinn, dem oft dasEtikett "neoliberal" angeheftet wird, bekennt sich "Im Dialog" mitAlfred Schier zu sozialdemokratischen Grundwerten. Ihn habe derGerechtigkeitsgedanke fasziniert, das Los der kleinen Leute, "zudenen wir ja selber gehörten", erklärt Sinn, der in seiner JugendSPD-Mitglied und bei den Falken, einer sozialistischenJugendorganisation, aktiv war. "Meine Eltern waren arm. Wir haben esnicht leicht gehabt, und aus diesem Bewusstsein heraus hatte ichnatürlich auch sehr viel Sympathie für Programme, die auf sozialeGerechtigkeit abstellen. Man soll umverteilen, wir brauchen einenSozialstaat. Wer mich in die Ecke stellt, dass ich das gar nichtwill, der hat mich überhaupt nicht verstanden.""Im Dialog" spricht Alfred Schier mit dem langjährigen Präsidentendes ifo Instituts, Hans-Werner Sinn, über sein Leben, den Einflussder Ökonomen und die Krise Europas.Mit den europapolitischen Plänen des französischen PräsidentenEmmanuel Macron geht Sinn hart ins Gericht: "Sicher sollten wirEuropa stärken, ich bestreite nur, dass das, was Macron will, Europastärkt. Das wird Europa schwächen. Er will eine Umverteilungsunion,er will die Haftung vergemeinschaften über verschiedene Mechanismen.Wir sollen die Einlagen bei den Banken, die die Leute haben in ganzEuropa, gemeinsam absichern, in Höhe von 100.000 Euro pro Konto. Dafrage ich nur, wo sind wir denn?"