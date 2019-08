pfm medical erweitert Portfolio in der Brustkrebsdiagnostik durch Vereinbarung mit Pionier für mobile MRT-Systeme ClearCut Medical / In-Vitro-Diagnostik

Köln und Rehovot, Israel (ots) - Das israelischeMedizintechnik-Start-up ClearCut Medical hat pfm medical dieexklusiven europäischen Vertriebsrechte für das innovative SystemClearSight[TM] erteilt. Mit dem System ClearSight[TM] erweitert dasKölner Medizintechnikunternehmen sein Portfolio in der Brustchirurgieum eine bahnbrechende Methode zur genauen Schnittrandbewertung beiBrustkrebs. Durch die Möglichkeit, die Magnetresonanztomographie ineiner intraoperativen Umgebung durchzuführen, kann dasClearSight[TM]-System die Notwendigkeit einer zweiten Operation umbis zu 80% reduzieren [1].Jährlich müssen weltweit mehr als 200.000 Brustkrebspatientinnennach der operativen Entfernung eines Brusttumors erneut operiertwerden, da weitere pathologische Analysen darauf hindeuten, dassTumorzellen im Körper verblieben sind. Das ClearSight[TM]-System istein mobiles MRT-System, das das entfernte Tumorgewebe während derOperation schnell und präzise analysiert. Die Bildgebung zeigt an, obsich am Rand des entnommenen Gewebes noch Tumorzellen befinden; einIndiz dafür, dass noch Tumorzellen in der Patientin verblieben sind.Auf Basis der Bildgebung beurteilt der Chirurg, ob eine weitereResektion notwendig ist, um die Patientin vollständig vom malignenTumor zu befreien. Studienergebnisse zeigen, dass diese neuartige,intraoperative Anwendung der MRT-Technologie die Nachresektionsrateum bis zu 80 % senken kann. [1]Jim Buck, President & CEO von ClearCut Medical, kommentierte dieBedeutung der Studienergebnisse: "Mit unserem ClearSight[TM]-Systemermöglichen wir einen beispiellosen Fortschritt in derbrusterhaltenden Chirurgie. Mit pfm medical haben wir eineneinzigartig kompetenten Partner, um Chirurgen in Europa mit demMRT-System ClearSight[TM] vertraut zu machen. Diese wichtigePartnerschaft wird es vielen Patientinnen ermöglichen, unnötigeOperationen zu vermeiden, und dementsprechend können die KostenträgerMillionen von Euro einsparen."Mit pfm medical - dem führenden Unternehmen in der Entwicklung,Herstellung und dem Vertrieb von titanisierten Netzimplantaten fürdie rekonstruktive Brustchirurgie - hat ClearCut Medical einenPartner mit 10-jähriger Expertise und Vertriebskompetenz im Bereichder Brustchirurgie gewonnen, der auch finanziell an dem israelischenStart-up-Unternehmen beteiligt ist. "Die Investition in dieseinnovative Technologie ist ein logischer Schritt im Sinne unsererunternehmenseigenen Mission 'Improving quality of life'", sagt AurelSchoeller, Vorsitzender des Vorstands der pfm medical ag.Literatur[1] Thill M, Van Haasteren V., at al., Successful IntraoperativeMargin Assessment In Ductal Carcinoma In-Situ and Invasive BreastCancer With Diffusion Weighted MRI Using ClearSight[TM] System. 62.DGGG, Berlin 31.10.-03.11.11.2018Pressekontakt:pfm medical agWankelstraße 6050996 KölnTel.: +49 (0)2236 9641-374presse@pfmmedical.comwww.pfmmedical.comClearCut MedicalMinneapolis, USAJim Buck, jbuck@clrcut.comTel Aviv, IsraelEyal Kolka, eyal@clrcut.comOriginal-Content von: pfm medical ag, übermittelt durch news aktuell