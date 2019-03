Die perfekte Welle: Hallbergmoos plant deutschlandweit einmalige Surfanlage / Wellenritte bis 100 Meter im Büropark Munich Airport Business Park (MABP) der Flughafengemeinde (FOTO)

Finanztrends Video zu



München (ots) -Die perfekte Welle am Fuße der Alpen vor den Toren Münchens: DieMünchner Flughafengemeinde Hallbergmoos plant nach Texas und Walesdie weltweit dritte kommerzielle Wellenanlage. Der Gemeinderat hatjetzt grünes Licht gegeben für das Konzept, das zwei Investorenumsetzen. An sieben Tagen in der Woche und bis zu zehn Monate im Jahrsollen in Hallbergmoos künftig Surfer auf bis zu zwei Meter hohenWellen auf ihre Kosten kommen. Die Planungen umfassen ein komplettesFreiraumkonzept mit Einzelhandel, Gastronomie, Büro und Boulevard imHerzen des bereits bestehenden Büroparks Munich Airport Business Park(MABP). Die Genehmigungsplanung soll in diesem Jahr beginnen.Mit dem Flugzeug von München zu den Surfspots an die Atlantikküstein Portugal, nach Biarritz, nach Hawaii - oder in den deutschlandweitersten Wellenpark dieser Größenordnung in Hallbergmoos. "Mit demKonzept schaffen wir im Zentrum des Büroparks im gesamten GroßraumMünchen einen Ort mit besonderer Anziehungskraft", erklärt HaraldReents, Erster Bürgermeister der Gemeinde Hallbergmoos anlässlich despositiven Gemeinderatsbeschlusses zur Umsetzung. Das Projekt wird inexponierter Lage auf gut 32.000 Quadratmetern inmitten des Büroparksumgesetzt. Es umfasst neben der Wellenanlage einMultifunktionsgebäude, das Einzelhandel, Gastronomie, Arbeitsweltenund ein Gründerzentrum auf mehr als 16.000 Quadratmetern beherbergt.Zusätzlich geplant sind ein Boulevard, eine Parklandschaft zumVerweilen und ein Parkhaus. "Oberstes Ziel ist es, ein Highlight miteinem Höchstmaß an Aufenthaltsqualität zu schaffen, das auch amWochenende Anwohner, Münchner und Gäste aus Deutschland und ganzEuropa erfreut", erklärt Alexander Mademann Wirtschaftsförderer derGemeinde Hallbergmoos. Im Vorfeld des Gemeinderatsbeschlusses hattesich im vergangenen Jahr bereits eine eigens ins Leben gerufeneArbeitsgruppe der Gemeinde mit der Entwicklung der Flächebeschäftigt.Chris Boehm-Tettelbach, Gründer und Vorstand der planworx AG undselbst leidenschaftlicher Surfer: "Die Wellenanlage in dieser Art istabsolut einmalig. Wir rechnen mit bis zu 400 Surfern pro Tag." EineBetreibergesellschaft der planworx AG wird die Anlage betreiben.Die Rock Capital Group, die bereits im MABP den BusinesscampusSkygate als Eigentümer und Vermieter betreut, hat das Projektinitiiert und das Konzept gemeinsam mit der planworx AG entwickeltund wird die Realisierung des Multifunktionsgebäudes innerhalb desGesamtprojektes umsetzen. "Hier werden neben den einzigartigenEinzelhandels- und Gastronomieflächen zusätzlich hochattraktive Büro-und Eventflächen im aufstrebenden MABP geschaffen, an dem sich bisheute schon mehr als 250 Unternehmen niedergelassen haben. Diehybride Architektur mit der Mischung aus Sport, Freizeit,Gastronomie, Einzelhandel und Büronutzungen sorgt für urbanes Flairinnerhalb des MABP", sagt Peter G. Neumann, Geschäftsführer der RockCapital Group. Christian Lealahabumrung, Geschäftsführer der RockCapital Group fügt hinzu: "Besonders freuen wir uns aber, dass wirein in Deutschland und so auch in Europa einmaliges Projekt mit derGemeinde Hallbergmoos und der planworx AG realisieren dürfen, das fürdie Firmen des MABP, für die Region Bayern aber insbesondere für Jungund Alt eine einzigartige Bereicherung sein wird. Mit derGenehmigungsplanung werden wir jetzt sofort starten."Über den Munich Airport Business ParkSeit der Eröffnung des Münchner Flughafens 1992 verkörpert derMunich Airport Business Park (MABP) als starker Business-Standort diebesten Visionen aller beteiligten Projektpartner. Hinter dem BusinessPark stehen die Wirtschaftsförderung der Gemeinde Hallbergmoos, dieFlughafen München GmbH und zahlreiche Investoren, die sich gemeinsamzu einer Standortinitiative zusammengeschlossen haben. Mit dem MABPhaben sie einen lebendigen Büropark direkt neben dem FlughafenMünchen geschaffen, einem der wichtigsten VerkehrsflughäfenDeutschlands. Ob Hightech, Automotive, Biotech, Media, Pharma oderLuftfahrt: Auf 186.700 Quadratmetern Bürofläche haben sich 250Unternehmen verschiedenster Branchen und Größen niedergelassen. DerBranchenmix erlaubt es Firmen nicht nur, sich schnell zu integrieren,sondern auch erfolgreich Synergien zu nutzen. Mit seiner Vielfaltfügt sich der MABP ebenso in den Wirtschaftsstandort Hallbergmoosein, der mit 1.400 angesiedelten Betrieben zu den vielschichtigstender Metropolregion München zählt. Mehr Informationen: www.mabp.dePressekontakt:scrivo PublicRelationsAnsprechpartner: Kai OppelElvirastraße 4, Rgb.D-80636 Münchentel: +49 89 45 23 508 11fax: +49 89 45 23 508 20mobil: +49 178 61 50 154E-Mail: Kai.Oppel@scrivo-pr.dewww.scrivo-pr.deWirtschaftsförderung der Gemeinde HallbergmoosAlexander Mademann und Doris ThalmeierTelefon: 0811 5522-128E-Mail: wirtschaftsfoerderung@hallbergmoos.dewww.mabp.deOriginal-Content von: Munich Airport Business Park, übermittelt durch news aktuell