Das perfekte Weihnachtsgeschenk: SKOTTI, der erste zerlegbare Gasgrill der Welt, pflanzt für jede Bestellung bis Weihnachten einen Baum / Rabatte und Geschenk-Sets unter www.skotti-grill.eu (FOTO)

Meerbusch (ots) -Er ist das perfekte Weihnachtsgeschenk für alle, die gern draußen sind: SKOTTI,der erste Gasgrill der Welt zum Zusammenstecken. Er wiegt nur knapp 3kg, passtflach in einen Rucksack und seine neun Edelstahlteile sind in wenigenAugenblicken zusammengesteckt. Er funktioniert am einfachsten - undumweltfreundlichsten - im Gasbetrieb. Die dafür benötigten Kartuschen mitSchraubgewinde sind weltweit erhältlich. Lässt man beim Aufbau zwei Teilebeiseite, kann auch mit Kohle oder Holz eingeheizt werden. Die Tasche ausLKW-Plane ist abwaschbar und kann während des Grillens als Unterlage genutztwerden, ein Rundum-Klettverschluss verhindert, dass beim Transport nach HauseFettreste o.ä. auslaufen. Zur Reinigung dürfen die Edelstahlteile in dieSpülmaschine.Grillen und Gutes tun: Wer SKOTTI kauft, pflanzt einen BaumWer jetzt einen Grill ordert, tut zusätzlich noch etwas für die Umwelt: Fürjeden bis Weihnachten verkauften Grill spendet SKOTTI einen Baum. DennNaturschutz liegt Erfinder Christian Battel am Herzen. "SKOTTI ist nicht nur dieperfekte Ergänzung für jede Picknickdecke, jeden kleinen Stadtbalkon und machtdas Grillen so unkompliziert wie nie - er ist auch eine absolut saubereAlternative zu Einmalgrills", so Battel. Die Pflanzung der gespendeten Bäumefindet voraussichtlich im Februar/März 2020 im Ratinger Wald in der Nähe vonDüsseldorf statt. Die Aktion wird vom Regionalforstamt Bergisches Land begleitetund überwacht.Rabatte innerhalb verschiedener Geschenk-Sets mit Kartusche, Schneidebrett undGravurNicht nur der Umwelt macht SKOTTI ein Geschenk: Alle Kunden, die unterwww.skotti-grill.eu bestellen, kommen bis Weihnachten in den Genuss von tollenRabatten. Zur Auswahl stehen sechs verschiedene Geschenk-Sets: So kann SKOTTIzusätzlich mit einer 230gr-Wintergaskartusche bestellt werden, mit einem von derMeerbuscher Schreinerei Petersen handgefertigten Schneidebrett aus nachhaltigerwirtschaftetem Kirschholz und mit einem Adapter für große Propangasflaschen.Der Adapter ist besonders attraktiv für viele Camper, die ohnehin eineGasflasche an Bord haben. Alle Sets sind im Preis deutlich günstiger als derEinzelkauf. Und Rabatt gibt es innerhalb der Sets auch auf die Lasergravur.Ausgezeichnet mit dem Red Dot Design Award 2019Die praktische und sichere Handhabung, die Gestaltung sowie die Innovation einesleichten und dennoch hochwertigen Gasgrills überzeugte dieses Jahr auch die Jurydes Red Dot Design Awards, die SKOTTI mit dem Red Dot Award: Product Design 2019ausgezeichnet hat. Der Red Dot Design Award ist einer der angesehenstenWettbewerbe der Designbranche weltweit.*SKOTTI darf ausschließlich mit einem handelsüblichen Propan/Butan-Gasgemisch EN417 in zulässigen Schraubkartuschen bis 500g betrieben werden.Über Skotti:Skotti, der erste zerlegbare Gasgrill der Welt, wurde 2018 von seinem ErfinderChristian Battel auf den Markt gebracht. Die praktische und sichere Handhabung,die Gestaltung sowie die Innovation eines leichten und dennoch hochwertigenGasgrills überzeugte dieses Jahr auch die Jury des Red Dot Design Awards, dieSKOTTI mit dem Red Dot Award: Product Design 2019 ausgezeichnet hat. Der Red DotDesign Award ist einer der angesehensten Wettbewerbe der Designbranche weltweit.Für Rückfragen:Eva SchulenburgTelefon: 0179 / 2 968 112E-Mail: eva@vennskap.euOriginal-Content von: Vennskap, übermittelt durch news aktuell