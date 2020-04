Das perfekte Ostergeschenk für Autofans: AUTO MOTOR UND SPORT EDITION zu 100 Jahre Mazda (FOTO)

Stuttgart, Deutschland (ots) - Die aktuelle Lage gibt auch Autofans mehr Zeit zum Lesen mit spannenden und überraschenden Einblicken. Wer hätte zum Beispiel gedacht, dass die japanische Automarke Mazda schon auf eine Firmentradition von 100 Jahren zurückblicken kann? Dies ist nur eine von vielen Überraschungen, die in der neuen AUTO MOTOR UND SPORT EDITION auf eine Entdeckung warten. Mazda, einer der bedeutendsten japanischen Autohersteller, wurde hierzulande unter anderem durch die intensive Weiterentwicklung des Wankelmotors sowie durch den offenen Zweisitzer MX-5 bekannt.Zu den Fans des schon jetzt legendären MX-5 zählt auch Tomiko Takeuchi. Die 44jährige Japanerin ist die wohl ranghöchste Entwicklerin bei einem japanischen Autohersteller und als Baureihenleiterin für die Gesamtentwicklung des ersten reinen Elektro-Mazda verantwortlich. Für die EDITION öffnet sie die Türen des MX-30 und wirft gleich auch noch einen Blick in die Zukunft.Wie alle opulenten Editionen von AUTO MOTOR UND SPORT steht auch die Ausgabe zum runden Firmenjubiläum für besondere Themen, Fotos und Geschichten. Aus dem großen Archiv von AUTO MOTOR UND SPORT stammt beispielsweise der Test des Mazda Rotary 100 Coupé von 1969. Obwohl dieser Zweitürer mit dem 100 PS starken Wankelmotor in Deutschland gar nicht angeboten wurde, konnte die Autozeitschrift das zweite Serienmodell von Mazda testen. Die bunte Mischung der Testberichte reicht vom Rotary 100 bis zum aktuellen Mazda 3 mit dem innovativen Skyactiv-X-Motor, dem ersten in Serie gebauten selbstzündenden Benzinmotor.Den interessanten und besonderen Motoren aus der Mazda-Historie ist ebenso ein eigenes Kapitel gewidmet wie dem Überblick über die Designgeschichte. Darüber stellt die EDITION die wegweisende Designstudie Concept Vision Coupé von 2018 in einer ausführlichen Reportage vor. Und wer immer schon wissen wollte, woher der besondere Mazda-Spirit stammt: AUTO MOTOR UND SPORT hat für die Leserinnen und Leser in Hiroshima ganz intensiv und persönlich nachgespürt - mit emotionalen Eindrücken. Für das passende Finale der Edition sorgt ein Streifzug durch das private Mazda-Museum von Walter Frey und seinen Söhnen in Augsburg mit insgesamt 120 klassischen Mazda-Modellen. Sie gilt als die weltweit größte und bedeutendste Mazda-Sammlung. Freys R360, ein Exemplar des ersten Serienautos von Mazda, soll der beste auf der Welt sein.Die AUTO MOTOR UND SPORT EDITION "100 Jahre Mazda. Design Technik Zukunft" kostet 9,90 Euro. Es gibt sie jetzt am Kiosk oder online im Shop der Motor Presse Stuttgart unter https://shop.motorpresse.de/ .Pressekontakt:Dirk JohaeLeiter UnternehmenskommunikationMotor Presse StuttgartTel.: +49 711 182-1657Mobil: +49 176 11182007djohae@motorpresse.de http://www.motorpresse.dehttp://www.facebook.com/motorpresseWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/133390/4568473OTS: Motor Presse Stuttgart, AUTO MOTOR UND SPORTOriginal-Content von: Motor Presse Stuttgart, AUTO MOTOR UND SPORT, übermittelt durch news aktuell