Die perfekte Halloweenparty mit FRITZ! (FOTO)

Berlin (ots) -AVM-Tipps für das FRITZ!-HeimnetzDer schaurigste Tag des Jahres steht vor der Tür und mit ihm jedeMenge Halloweenpartys. Mit den folgenden fünf Tipps rund umFRITZ!-Produkte wird jede Party zum Erfolg.Zufällige BeleuchtungAm besten wirken Kürbislampen und Leuchtskelette, wenn sie wie vonGeisterhand zufällig an-und ausgehen. Dafür schließt man dieHalloweenbeleuchtung einfach an die intelligente Steckdose FRITZ!DECT200 an. Jetzt nur noch die Zufallsschaltung und einen Zeitraum in derBenutzeroberfläche der FRITZ!Box einstellen und dem Spaß steht nichtsmehr im Weg.Gruselsounds über FRITZ!Box abspielenMit dem Mediaserver der FRITZ!Box können Mediadateien wie Musikoder Filme ganz einfach im kompletten Heimnetz gestreamt werden. Soist die Halloween-Playlist im gesamten Haus abspielbar. Für eineHalloweenparty eignen sich zwischen den Liedern vor allem dierichtigen Gruselsounds. Passende Playlists zu Halloween und gruseligeSoundeffekte gibt es im Internet.Smarte NebelmaschineNebel darf auf keiner Halloweenparty fehlen. Und mit einerintelligenten Steckdose FRITZ!DECT 200 und dem smarten Türkontakt derDeutschen Telekom kann man Gäste schon an der Tür einnebeln. Dieintelligente Steckdose und der Türkontakt werden dazu im erstenSchritt ganz einfach an der FRITZ!Box angemeldet. Danach denTürkontakt anbringen und die Nebelmaschine an der FRITZ!DECT 200anschließen. Dann nur noch im Smart-Home-Profil des Türkontakts eineZeit einstellen, damit die intelligente Steckdose bzw. dieNebelmaschine aktiv wird, sobald sich die Tür öffnet. Möchte man diesmarte Steckdose selber schalten, geht das auch ganz einfach,beispielsweise mit der MyFRITZ!App.WLAN-Gastzugang für GästeMit nur wenigen Klicks ist der FRITZ! Hotspot für die Gästeeingerichtet. Dazu einfach im Menü "WLAN" derFRITZ!Box-Benutzeroberfläche den Gastzugang aktivieren. Mit FRITZ!OS7 können Nutzer noch leichter einstellen, ob sie Gästen einen offenenWLAN-Hotspot oder einen passwortgeschützten privaten WLAN-Gastzuganganbieten möchten. Ob privater oder öffentlicher WLAN-Zugang, dieGäste surfen ohne Zugriff auf das Heimnetz über ein zweites WLAN.Heizlüfter automatisch schaltenAuf der Terrasse schalten die intelligenten Steckdosen FRITZ!DECT210 den Heizlüfter. Dafür benötigt man zwei FRITZ!DECT-Geräte, die inder FRITZ!Box-Benutzeroberfläche zu einer Gruppe zusammengefasstwerden. Danach im Smart-Home-Bereich der FRITZ!Box die Option "Gruppeautomatisch schalten" und "Temperatur" wählen. Wird die dortdefinierte Temperatur nun überschritten, schaltet die intelligenteSteckdose den Heizstrahler an und dieser heizt solange, bis diegewünschte Temperatur erreicht ist.Zur Presseinformation: https://avm.de/index.php?id=39627Pressefotos zu dieser Meldung:https://avm.de/pressefotos/Über AVM:http://avm.de/ueber-avmPressekontakt:Doris HaarAVM KommunikationTelefon 030 39976-242presse@avm.dehttp://twitter.com/avm_presseOriginal-Content von: AVM GmbH, übermittelt durch news aktuell