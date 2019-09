Baden-Baden (ots) -"Preiswert, nützlich, gut? Der perfekte Grill", Dienstag, 10.September 2019, 21 bis 21:45 Uhr im SWR Fernsehen und in der ARDMediathekGrillsaison ist inzwischen fast das ganze Jahr über. Doch welcherGrill passt zu welchen Ansprüchen? Worauf sollte man bei derAnschaffung achten? Für ein perfektes Grillergebnis testet SWRReporterin Eva Röder in der Sendereihe "Preiswert, nützlich, gut?" imSWR Fernsehen unterschiedliche Grills samt Zubehör. Zu sehen ist"Preiswert, nützlich, gut? Der perfekte Grill" am Dienstag, 10.September 2019, 21 bis 21:45 Uhr im SWR Fernsehen. Die ARD Mediathekzeigt die Sendung bereits am Vortag der Ausstrahlung, ab 16 Uhr,unter ARDmediathek.deAb dem Frühling bis in den späten Herbst liegt der Duft vonBratwürstchen und Nackensteak in der Luft. Im Grill-Trend liegen aberauch vegetarische Spezialitäten oder Fisch. Jeder vierte Deutschegrillt mindestens einmal in der Woche, echte Fans noch öfter. Dafürbenötigt man den passenden Grill. Kohle, Elektro oder Gas? WelcherGrill-Typ passt zu welchen Ansprüchen? Wie werden die Roste am bestengereinigt? Bestehen Gesundheitsrisiken beim Verzehr des Grillguts?Reporterin Eva Röder findet Antworten."Preiswert, nützlich, gut?"Qualität, Nachhaltigkeit, Alltagstauglichkeit und ein seriösesPreis-Leitungsverhältnis von Investitionen in Haus und Haushaltstehen im Mittelpunkt der Reihe "Preiswert, nützlich, gut?" mit SWRReporterin Eva Röder.Fotos unter ARD-foto.deInformationen, kostenfreies Bildmaterial und weiterführende Linksunter http://SWR.de/kommunikationPressekontakt:Katja Matschinski, 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell