Das perfekte Geschenk: Etsy launcht erste TV Kampagne in Deutschland

Weitere Suchergebnisse zu "Etsy":

Berlin (ots) - Etsy, der globale Marktplatz für einzigartige und kreative Produkte, startet seine erste Fernseh-Werbekampagne in Deutschland. Die Spots, die seit Freitag auf Sendern wie VOX, RTL, RTL2 und Disney Channel ausgestrahlt werden, sind Teil einer strategischen Marketingkampagne, die darauf abzielt, Etsys Brand Awareness in Deutschland zu steigern.Etsy setzt in Q4 als direkte Folge seines starken Wachstums auf gesteigerte Marketingaktivitäten. Die jüngsten konsolidierten Finanzergebnisse des Unternehmens zeigen, dass der internationale Bruttowarenumsatz (GMS) auf 35 % gestiegen ist und Deutschland - einem der internationalen Kernmärkte von Etsy - eine bemerkenswerte inländische Dynamik mit starken Verkaufstrends von deutschen Verkäufern an deutsche Käufer aufweist.Mit dem Launch der TV Ads (https://www.youtube.com/playlist?list=PLwu9gSmfQdCLBY0ynR_B-7kBxnesY-enchttps://www.youtube.com/playlist?list=PLwu9gSmfQdCLBY0ynR_B-7kBxnesY-enc) stellt Etsy den deutschen Käufern die Plattform im traditionell starken 4. Quartal vor, indem das Unternehmen auf die Produktvielfalt der bei deutschen Verkäufern erhältlichen Artikel fokussiert. Die Spots, die von der Berliner Werbeagentur GLÜCK Berlin (https://www.glueckberlin.de/) produziert wurden, zeigen in vier frischen und emotionalen Spots einzigartige Geschenkideen, wie sie nur auf Etsy zu finden sind.Da E-Commerce weiterhin einen starken Wachstumstrend zeigt, nutzt Etsy sein dynamisches Geschäftsmodell und seine anhaltende Dynamik im Jahr 2020, um seinen sich als Shopping Ziel sowohl für besondere, personalisierte Artikel als auch für Dinge des täglichen Bedarfs vorzustellen. Das Unternehmen meldete erst kürzlich +119% beim konsolidierten Brutto-Warenumsatz auf 2,6 Milliarden US-Dollar, +128% beim Umsatz auf 451 Millionen US-Dollar und ein bereinigtes EBITDA von 151 Millionen US-Dollar (https://investors.etsy.com/home/default.aspx).Über EtsyEtsy ist der weltweite Marktplatz für einzigartige und kreative Waren. Hier kaufen und verkaufen mehr als 30 Millionen Menschen aus aller Welt Eigenkreationen, Einzelstücke und Vintage-Artikel. 2005 in New York gegründet, bietet Etsy mit 2,3 Millionen aktiven Shops und mehr als 45 Millionen Produkten die weltweit größte internationale Kreativ-Community. Durch eine Vielzahl an Diensten und Tools unterstützt Etsy seine kreativen Unternehmer dabei, ihr Geschäft zu gründen, zu führen und auszubauen.Pressekontakt:Etsy Germany GmbHKristin WegenastPR & Marketing ManagerinE-Mail: presse.de@etsy.comALLE VÖGEL FLIEGEN HOCHDanziger Straße 810435 BerlinTel. +49 30 8954 5252 etsy@allevoegelfliegenhoch.dewww.allevoegelfliegenhoch.deOriginal-Content von: Etsy, übermittelt durch news aktuell