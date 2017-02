Der perfekte Einstiegspunkt in die Commerzbank-Aktie!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

das Geschrei um die Commerzbank-Zahlen für 2016 war in der vergangenen Handelswoche mal wieder reichlich groß. Die Reaktion im Aktienkurs fiel mit gerade einmal -6,2% – gemessen am Wochenhoch bei 7,79 Euro – jedoch vergleichsweise bescheiden aus.

Ohnehin sind Commerzbank-Aktionäre schon seit 10 Jahren in Sachen „extrem hohe Leidensfähigkeit“ bestens geschult: Vom Allzeithoch bei knapp 229 Euro hat die Aktie in der Spitze beinahe Minus 98% an Wert eingebüßt. Dabei wurde der (vorläufige?) Tiefpunkt im August des vergangenen Jahres mit 5,16 Euro festgestellt.

6,2% Minus sind also für Commerzbank-Aktionäre schon lange kein Schreckensszenario mehr. Davon einmal abgesehen wäre der jüngste Kursrückschlag für den gewieften Charttechniker aber auch vermeidbar gewesen:

Wie nämlich im Chart unschwer zu erkennen, war der Kurs schon bei Vorlage der 2016er-Geschäftszahlen aus dem seit Ende September bestehenden Aufwärtstrend gerutscht. Die Erholung bis zur Wochenmitte wäre mithin der perfekte Ausstieg gewesen: Es war der zu erwartende Pull-Back (Rücksetzer) an die zuvor verlassene Aufwärtstrendlinie.

Aber eigentlich wäre ein Ausstieg schon früher opportun gewesen: Das zeigt Ihnen der Blick auf die langfristige Kursentwicklung im linken Chart in der Grafik. In diesem Monatschart ist sehr gut zu erkennen, dass der Commerzbank-Kurs bei seinem Zwischenhoch im Januar (bei 8,50 Euro) exakt bis an die Obergrenze des seit 2009 ausgebildeten abwärts gerichteten Keils gelaufen war.

Als nach einigen Tagen klar wurde, dass der Commerzbank-Aktie der Ausbruch aus dem Keil wohl wieder nicht gelingen wird, war der Zeitpunkt für Gewinnmitnahmen schon gekommen. Falls Sie also – trotz des Wissens um die hohe Volatilität der Aktie – mit einem Einstieg in die Commerzbank-Aktie liebäugeln, dann sollten Sie auf genau einen solchen Ausbruch aus dem Keil warten.

Ein Gastbeitrag von Andreas Sommer.

