Das perfekte Alter ist jetzt! L'Oréal Paris feiert das selbstbewusste Älterwerden und lanciert AGE PERFECT MAKE-UP (FOTO)

Paris (ots) -Schönsein ist keine Frage des Alters, sondern ein Lebensgefühl.Viele Menschen genießen das Leben mit den Jahren immer mehr in vollenZügen, starten nochmal richtig durch und konzentrieren sich bewusstauf sich selbst. Diese Mission möchte L'Oréal Paris mit der neuendekorativen Kosmetik-Linie AGE PERFECT MAKE-UP unterstützen und dazubeitragen, dass sich Frauen auch im Alter schön fühlen. Mit besondersfeuchtigkeitsspendenden und pflegenden Texturen wird mit der Make-upMarke Age Perfect von L'Oréal Paris erstmals eine Produktserielanciert, die speziell auf die Bedürfnisse reifer Haut zugeschnittenist. Begleitet wird der Launch von einer internationalen Kampagneunter dem Motto "Das perfekte Alter ist jetzt - hier sind wir", inder neben der deutschen Markenbotschafterin Iris Berben,Hollywood-Stars wie Helen Mirren, Julianne Moore, Jane Fonda undVanessa Williams zeigen wie großartig sich Älterwerden anfühlt. "Dieneue Age Perfect Make-up Serie ist für uns mehr als nur einProdukt-Launch - wir wollen damit das selbstbewusste Älterwerden vonFrauen feiern," sagt Eva Leihener-Stefan, Geschäftsführerin L'OréalParis in Deutschland. "Denn Schönsein ist keine Frage des Alters. Wirsind stolz, dieses Lebensgefühl mit unserer neuen Make-up Serieunterstützen zu können."Die neue Generation der Frauen über 60 Jahre ist interessiert ander sich verändernden Welt, probiert gerne Neues aus und profitiertvon ihren Lebenserfahrungen. Dies möchten sie auch nach außen tragen.Rund 7 Millionen Frauen über 60 kaufen noch immer regelmäßigdekorative Kosmetik.* Die Erwartungen und Wünsche an Kosmetik habensich jedoch verändert. Denn mit den Jahren braucht die Haut mehrFeuchtigkeit und verliert häufig an Frische und Farbe. Daher brauchtes besonders feuchtigkeitsspendende und pflegende Kosmetik, dieverlässlich deckt, sich nicht in Fältchen absetzt und einfachanzuwenden ist. Gemeinsam mit Konsumenten hat L´Oréal Paris auf Basisjahrelanger Forschung nun eine Make-up Marke entwickelt, die auf diespeziellen Bedürfnisse reifer Haut zugeschnitten ist.Mit der neuen AGE PERFECT MAKE-UP Serie, die aus einer breitenProduktpalette für Teint, Auge, Lippen und Nägel besteht, schenktL'Oréal Paris Frauen über 60 Jahren die gewünschte und verdienteAufmerksamkeit. Auch am POS legt die Marke Wert auf einezielgruppengerechte Ansprache, denn auch hier verändert sich mitzunehmendem Alter die Wahrnehmung. Mit Hilfe von klar strukturiertenRegalen und hochwertigen, luxuriösen Verpackungen will derKosmetikexperte die Suche nach den Produkten für reifere Frauenvereinfachen. Außerdem soll eine verständliche Kommunikation mitdeutschen Produktnamen und eine gut lesbare Schriftgröße dabeihelfen, die spezifischen Produktleistungen direkt zu erkennen.Die neue AGE PERFECT MAKE-UP Serie im Überblick:- AGE PERFECT FEUCHTIGKEITSSPENDENDES MAKE-UP für einenstrahlenden Teint- AGE PERFECT GETÖNTE TAGESCREME für Gesicht, Dekolleté, Hals undHände- AGE PERFECT CREMIGER ABDECKSTIFT kaschiert Pigmentflecken undRötungen- AGE PERFECT SATIN ROUGE für leichte bis intensive Akzente- AGE PERFECT VOLUMEN-WIMPERNTUSCHE für optisch kräftigere,dichtere Wimpern- AGE PERFECT AUGENBRAUENSTIFT definiert Augenbrauen, füllt Lückenoptisch auf- AGE PERFECT LIPPENSTIFT mit Pflege-Kern- AGE PERFECT LIPPEN-KONTURENSTIFT für exakte Konturen, keinAuslaufen- AGE PERFECT NAGELLACK mit Pflegeölen- AGE PERFECT NAGELPFLEGE spendet Feuchtigkeit und schützt vor demAustrocknenAGE PERFECT MAKE-UP von L'Oréal Paris ist ab Ende Oktober 2018online sowie in Parfümerien, Drogerie- und Verbrauchermärkten, sowieKauf- und Warenhäusern erhältlich.*Quelle: GfK AnalyzeIt, 2017.Pressekontakt:Pressestelle L'Oréal Paris DeutschlandHeike Leder - Heike.Leder@Loreal.comMeltem Soley - Meltem.Soley@Loreal.comMarie Nitsche - Marie-Kristin.Nitsche@Loreal.comOriginal-Content von: L'Oréal Paris, übermittelt durch news aktuell