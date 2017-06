Die perfekte Aktienwelt des Jahres 2017 ist eine Illusion (Teil 2) – Wenn die DAX-Rekorde ihren Ursprung in China haben

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Lieber Investor,

Es ist schon sehr bemerkenswert, dass DAX, Dow Jones und S&P500 in einer Zeit haussieren, in der die US-Notenbank die Zinsen erhöht und damit die geldpolitischen Zügel strafft. Doch nicht nur das. Inzwischen rechnen die Anleger auch mit einer Zinserhöhung mehr in den USA als noch zu Jahresanfang. Dennoch ließen sich die Bullen von dieser eher negativen Aussicht nicht beirren und trieben die Kurse auf immer höhere Niveaus.

Der Grund dafür kann nicht nur Verblendung sein, denn irgendwo muss das viele Geld ja herkommen, das zu höheren Preisen in neue Aktienkäufe investiert wird. Wir haben Grund der Annahme, dass es zumindest teilweise aus China kam, denn während die amerikanische Federal Reserve Bank geldpolitisch den Fuß vom Gas nahm, verfolgte die Peoples Bank of China eine extrem lockere Geldpolitik.

Das in China zusätzlich in das System eingeschleuste Geld suchte selbstverständlich sofort nach einer lukrativen Anlagemöglichkeit. Es fand sie im Eisenerz ebenso wie an den westlichen Finanzmärkten. Die Konsequenzen waren im einen wie im anderen Fall steigende Notierungen.

Die fallenden Notierungen für Eisenerz im chinesischen Dalian könnten deshalb auf mittlere Sicht auch für den deutschen DAX unangenehme Konsequenzen haben, denn der crashartige Preisverfall beim Eisenerz soll auf Notverkäufe gehebelt agierender Investoren zurückgehen. Sie sollen mit geliehenem Geld in Australien große Mengen Eisenerz gekauft haben, das anschließend nach Dalian verschifft wurde.

Wenn Wetten nicht aufgehen

Das Ganze war also eine Wette auf einen „Trump-Effekt“ auch in der Volksrepublik. Eine anspringende Weltwirtschaft in Verbindung mit viel billigem Geld der Peoples Bank of China, so die vermutliche Annahme, muss zwangsläufig zu einer höheren Stahlnachfrage führen, und da die meisten Stahlwerke heute in China stehen, macht es Sinn, schon mal viel Eisenerz nach China zu schaffen, bevor die Eisenerzpreise endgültig explodieren werden.

Bei der chinesischen Zentralbank scheinen jedoch in diesen Wochen wieder die Sorgen um die Stabilität des Bankensystems in der Volksrepublik zu wachsen. Insbesondere die Lage bei den Schattenbanken macht das System anfällig und es sieht so aus, als würde die Peoples Bank of China die geldpolitischen Zügel wieder etwas anziehen.

In Dalian mussten deshalb einige der Eisenerzwetten überstürzt wieder aufgelöst werden, weil die Kredite sich verteuert haben bzw. zurückgefordert wurden. Setzt sich diese Entwicklung fort, könnte auch das an den internationalen Aktienbörsen investierte Kapital schon bald gezwungen sein, seinen Rückzug antreten zu müssen.

Was das für die Kurse von DAX und Dow Jones bedeuten wird, dürfte klar sein. Es fehlt dann nicht nur der wichtige Antriebsfaktor Zentralbankgeld. Auch bei den Zinsen verschieben sich die Gewichte, wenn die Peoples Bank of China sich auf die Seite der FED schlägt und zukünftig höhere Zinsen verlangt.

Folgen weitere Notenbanken diesem Beispiel, könnte es um EZB-Präsident Mario Draghi schon bald einsamer werden. Wird auch hier der Stecker gezogen und das Programm zum Ankauf der Anleihen nicht verlängert, dürfte es dem DAX schwerfallen, auf absehbare Zeit wieder ein neues Allzeithoch nach dem anderen zu markieren.

Bestsellerautor und Börsen-Guru John Gossen weiß schon jetzt:

Das ist der DAX Stand am Ende des Jahres! Jetzt sind Sie in einer Situation, in der Sie alles verpassen können. ODER die Börsengewinne Ihres Lebens einfahren! Jetzt warten Aktien auf Sie, die Sie 2017 reich machen werden.

>>> Der DAX Stand Ende des Jahres lautet . . .

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.