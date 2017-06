Die perfekte Aktienwelt des Jahres 2017 ist eine Illusion (Teil 1)

Lieber Investor,

über den bisherigen Verlauf des Jahres am Aktienmarkt können sich die Anleger nicht beklagen. Auch wenn es mal ein paar Tage mit schwächeren Kursen gab, unter dem Strich verlief das erste Halbjahr sehr erfolgreich. Das alte Allzeithoch aus dem April 2015 wurde Ende April wieder erreicht und im Mai ging die Rallye munter weiter.

Allzeithochs am Fließband, eine Volatilität auf rekordverdächtigen Tiefstständen und von politischer Seite nicht der Hauch eines Gegenwinds. Anlegerherz, was willst du mehr? Wer allein auf die Kurse an den internationalen Börsen schaute, bekam den Eindruck, dass die Wirtschaft rund läuft und ausgesprochen optimistisch in die Zukunft blicken kann.

Nicht einmal die Zinserhöhungen in den USA brachten die Bullen bislang aus dem Tritt. Dass die britische Regierung im März offiziell in Brüssel den Brexit-Antrag gestellt hat und schon in wenigen Wochen die schwierigen Austrittsverhandlungen beginnen, war ebenso kein Thema wie die Schwäche der Rohstoffpreise.

Eine dynamisch expandierende Wirtschaft bedeutet immer eine vermehrte Produktion und diese benötigt mehr Rohstoffe als im Jahr zuvor. An den Rohstoffmärkten sollte die gestiegene Nachfrage daher zumindest zu festen, wenn nicht gar zu steigenden Preisen führen. Das gilt insbesondere für die wichtigsten Rohstoffe, Eisenerz und Kupfer im Bereich der Industriemetalle und das Öl.

Die Euphorie an den Rohstoffmärkten nimmt ab

Donald Trumps Wahl zum neuen US-Präsidenten hat im letzten November nicht nur die Aktienmärkte beflügelt. Auch die Preise für wichtige Industrierohstoffe zogen an, denn den Anlegern war klar, dass die angekündigten Programme nur über den vermehrten Verbrauch von Rohstoffen zu verwirklichen sind.

In der chinesischen Hafenstadt Dalian stieg auch der Future für Eisenerz nach dem Wahltag steil an. Einen Monat nach der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten bildeten die Kurse das bisherige Jahreshoch aus. Es gab auf diesem Weg zwar immer wieder kleinere Korrekturen, doch keine war so ausgeprägt, dass die Preise wieder unter das Niveau zurückfielen, das am 9. November 2016 den Ausgangspunkt der Trump-Rallye bildete.

Die Monate März und April 2017 waren an den internationalen Börsen von steigenden Aktienkursen und in Dalian von fallenden Eisenerzpreisen gekennzeichnet. In den ersten Handelstagen im Mai, als der DAX sein Allzeithoch beständig weiter in die Höhe schraubte, kamen die Eisenerzpreise in China wieder auf dem Niveau an, auf dem sie am Tag vor der US-Präsidentenwahl notiert hatten.

So richtig zusammenpassen wollen diese beiden Entwicklungen auf den ersten Blick nicht, denn eine prosperierende Wirtschaft ohne stabile Stahlnachfrage ist nur schwer vorstellbar. Was bedeutet, dass eine der beiden Kursentwicklungen im zweiten Halbjahr eine Korrektur erfahren könnte. Entweder sind die Börsenkurse viel zu hoch gestiegen oder die Preise für Eisenerz im April und Mai zu tief gefallen.

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.