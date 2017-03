pentahotels mit neuem Director of Human Resources Europe / Pascal Lagardère auf der Suche nach passenden Talenten und der nächsten Generation Pentaner (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -Während pentahotels seine zielstrebigen Expansionspläne umsetzt,ist es Zeit, den neuen Personalchef für den europäischen Marktvorzustellen. Mit seiner langjährigen Expertise im Personalwesen undseinen ambitionierten Plänen, passende Mitarbeiter im hartumkämpftenArbeitsmarkt zu finden, hat Pascal Lagardère die richtigeEinstellung, um es mit den Herausforderungen in dieser spannendenZeit aufzunehmen.Als innovative und global operierende Hotelmarke arbeitetpentahotels ständig an der Rekrutierung neuer Talente und passenderMitarbeiter, die den Erfolg der Marke vorantreiben. Der Jurist undAnwalt Pascal Lagardère, der zuvor in leitenden Positionen in derSystemgastronomie und Luftfahrtbranche seine Personaler- undManagement-Fähigkeiten unter Beweis stellen konnte, besitzt allenötigen Qualifikationen, um pentahotels Personalabteilung aufExpansionskurs zu trimmen."Ich freue mich sehr darauf, pentahotels Personalwesenweiterzuentwickeln, HR-Prozesse an neue Herausforderungen anzupassenund mit meinem HR-Team neue Wege zu gehen. Zeitgleich werden wirunsere außergewöhlichen Benefits noch attraktiver gestalten und soweiterhin als einer der attraktivsten Arbeitgeber in der modernenHotelindustrie angesehen werden", so Lagardère.Geschäftsführer Alastair Thomann ergänzt: "Jetzt ist die Zeitreif, um unseren globalen Ausbau zu befeuern. Pascals Qualifikationenwerden unserer Personalabteilung den richtigen Drive geben, um unsereehrgeizigen Ziele zu verwirklichen. Es gibt keinen Zweifel, dass erder richtige Kandidat ist, um unser Team auf die spannende Zeit, dievor uns liegt, vorzubereiten."pentahotels steht für eine neue Generation von Hotels. Bekannt fürsein einzigartiges Innendesign und das "Nachbarschafts-Gefühl", stehtdie Lifestyle-Marke für wahrhaftige Innovation im vier Sterne Segmentder Hotelindustrie. Mit 27 Hotels in sieben Ländern auf zweiKontinenten, bietet pentahotels Einzel- und Geschäfts-ReisendenKomfort und Stil in einer entspannten Atmosphäre. Das Kennzeichen derHotelkette ist die pentalounge, eine Kombination von Lounge, Bar,Café und Empfang, die durch seinen Wohnzimmer-Charakter herausragt.Für weitere Informationen und Buchungen besuchen Sie die Seitewww.pentahotels.com. Folgen Sie uns auf facebook.com/pentahotels fürneuste Nachrichten.Pressekontakt:media consulta International Holding AGIm Auftrag von pentahotelsAleksandar MusikicPhone: +49 (0) 30 65 000 388E-mail: press.pentahotels@mcgroup.compentahotelsGlobal Marketing & Communications DepartmentMax SiegersPhone: +49 (0) 69 256699 750E-mail: communications@pentahotels.comhttps://twitter.com/pentahotels?lang=dehttps://www.instagram.com/pentahotels/https://www.facebook.com/pentahotels/https://www.linkedin.com/company/penta-hotelsOriginal-Content von: Pentahotels, übermittelt durch news aktuell