pentahotels ernennt neuen Director of Central Reservation Services / Sean O'Meara legt den Fokus auf Prozessoptimierung und Stärkung der Kundenbeziehung (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -Seit dem 1. März 2017 ist Sean O'Meara pentahotels' neuer Directorof Central Reservation Services. In dieser Rolle wird er die zentraleReservierungsabteilung der internationalen Lifestyle-Marke leiten undoptimieren. Durch seine langjährige Erfahrung als Call Center Managerrenommierter Airlines bringt er das gebündelte Wissen mit, umbestehende Strukturen zielsicher zu hinterfragen und neu zudefinieren.In seinen bisherigen beruflichen Stationen bei Global Playern wieAir Canada und American Airlines hat Sean O'Meara seineFührungskompetenzen unter Beweis gestellt und einen entscheidendenBeitrag zur Steigerung der Service-Qualität und zum Erfolg derzentralen Reservierungsabläufe geleistet.Sean O'Meara sieht in der direkten Kommunikation zwischenpentahotels' Gästen und dem Central Reservations Team als"First-Point-of-Contact" enorme Chancen für die Stärkung derKundenbeziehung. In seiner operativen und beratenden Funktion setzter sich für die Effizienzsteigerung seines Teams und für einenintensiven Dialog zwischen Marke und Kunde ein.pentahotels' Managing Director Alastair Thomann freut sich mitSean O'Meara eine wichtige Schlüsselposition zu besetzen von der diezentrale Reservierungsabteilung profitiert: "Sean hat bewiesen, dassdie Service-Qualität bei ihm absolut im Mittelpunkt seiner Arbeitsteht. Durch seine Erfolge in diesem Bereich schafft er es, eine nochengere Beziehung zu den Gästen aufzubauen - unser größtes Asset.Hierbei hat er unsere volle Unterstützung."pentahotels steht für eine innovative Hotel-Generation. DieLifestyle-Marke im gehobenen 4-Sterne-Segment ist bekannt für ihreinzigartiges Interior Design und "Neighbourhood"-Konzept. Insgesamt27 Hotels bieten Individual-und Geschäftsreisenden Komfort und Stilin entspannter Atmosphäre. Das Markenzeichen der Hotelkette ist diepentalounge - eine Kombination aus Lounge, Bar, Rezeption und Café -im lockeren "Wohnzimmer"-Ambiente. Weitere Informationen undReservierungen finden Sie unter www.pentahotels.com. Folgen Sie unsauf www.facebook.de/pentahotels für die aktuellsten News.Pressekontakt:media consulta International Holding AGIm Auftrag von pentahotelsAleksandar MusikicPhone: +49 (0) 30 65 000 388E-Mail: press.pentahotels@mcgroup.comGlobal Marketing & Communications DepartmentpentahotelsMax SiegersPhone: +49 (0) 69 256699 750E-Mail: communications@pentahotels.comhttps://twitter.com/pentahotels?lang=dehttps://www.instagram.com/pentahotels/https://www.facebook.com/pentahotels/https://www.linkedin.com/company/penta-hotelsOriginal-Content von: Pentahotels, übermittelt durch news aktuell