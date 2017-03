pentahotels ernennt John King als ersten globalen Küchenchef / Die Lifestyle-Hotelmarke setzt Trends mit Comfort Food auf Spitzenniveau (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -Innovationen im kulinarischen Bereich, höchster Qualitätsanspruchund ein authentisches Gourmet-Erlebnis sind die Leidenschaften vonpentahotels' neuem globalen Küchenchef John King.Die Neighbourhood-Lifestyle Hotelmarke möchte alte Traditionen inder Hospitality-Welt aufbrechen. Eine der größten Herausforderungenfür den neuen globalen Küchenchef wird sein, ein kulinarischesKonzept zu entwerfen, das so anpassungsfähig ist, dass es in allenHäusern weltweit leicht adaptiert werden kann und gleichzeitig diePhilosophie der Marke aufgreift. Comfort Food und regionale Klassikerwerden vom Meisterkoch großgeschrieben, genauso wie Qualität undAuthentizität.John King, der bereits seit vielen Jahren zum penta-Team gehört,ist genau der richtige Mann für diese Aufgabe. Der Brite managed seit2009 pentahotels' Küchen und verfügt über ausgezeichneteinternationale Erfahrungen im kulinarischen High-End Sektor. Seinevorherigen Stationen waren unter anderem das Burj Al Arab in Dubai,The Little Nell Hotel in Aspen, Colorado, USA, The Gleneagles Hotelin Schottland, The Savoy in London und das Four Seasons Hotel ParkLane in London.John King ist bekannt für seine authentischen kulinarischenKonzepte und Rezeptentwürfe - immer garniert mit demunverwechselbaren penta-Style. In seiner neuen Rolle als Chef allerpenta-Küchen weltweit ist John King außerdem verantwortlich für dieEtablierung von Lieferantennetzwerken, der Definition und Optimierungvon Ausbildungsstandards sowie der Beaufsichtigung der laufendenQualitätskontrollen.pentahotels' Managing Director Alastair Thomann schätzt John King:"John leistet seit acht Jahren exzellente Arbeit und hat die Küchenunserer Standorte weltweit maßgeblich mitgestaltet und geprägt. Ichbin mir sicher, dass John die Rolle des ersten globalen Küchenchefsvon pentahotels perfekt ausfüllen wird und auch weiterhin unsereGäste mit seinen ehrlichen Comfort Food-Konzepten begeistern wird."pentahotels steht für eine innovative Hotel-Generation. DieLifestyle-Marke im gehobenen 4-Sterne-Segment ist bekannt für ihreinzigartiges Interior Design und "Neighbourhood"-Konzept. Insgesamt27 Hotels bieten Individual-und Geschäftsreisenden Komfort und Stilin entspannter Atmosphäre. Das Markenzeichen der Hotelkette ist diepentalounge - eine Kombination aus Lounge, Bar, Rezeption und Café -im lockeren "Wohnzimmer"-Ambiente. Weitere Informationen undReservierungen finden Sie unter www.pentahotels.com. Folgen Sie unsauf www.facebook.com/pentahotels für die aktuellsten News.Pressekontakt:media consulta International Holding AGIm Auftrag von pentahotelsAleksandar MusikicPhone: +49 (0) 30 65 000 388E-Mail: press.pentahotels@mcgroup.comGlobal Marketing & Communications DepartmentpentahotelsMax SiegersPhone: +49 (0) 69 256699 750E-Mail: communications@pentahotels.comhttps://twitter.com/pentahotels?lang=dehttps://www.instagram.com/pentahotels/https://www.facebook.com/pentahotels/Original-Content von: Pentahotels, übermittelt durch news aktuell