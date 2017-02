pentahotels ernennt Corporate Director of Revenue Management / Wettbewerbsvorteil durch den Einsatz intelligenter Big-Data-Strategien (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -Siim Karu übernahm am 1. Februar 2017 bei pentahotels die neugeschaffene Position des Corporate Director of Revenue Management.Durch die Entwicklung und Umsetzung neuer Ideen wird er die globaleUmsatzstrategie des Unternehmens maßgeblich vorantreiben. Somitpositioniert sich die junge Hotelmarke weiterhin als Trendsetterim Lifestyle Hotelsegment.pentahotels wurde vor knapp zehn Jahren gegründet und gehört zuden Digital Natives in der Hotelbranche. Karu, der seit 2015 Teil desGlobal Revenue Management Teams bei pentahotels ist, stellt sichjetzt neuen Herausforderungen. Seine Ziele bestehen darin, dieOrganisationsstrukturen zu verbessern und in seinem Fachgebiet neueMaßstäbe zu setzen.Karu freut sich auf seine neue Rolle: "Jetzt ist der richtigeZeitpunkt, um durch den Einsatz innovativer Big-Data-Strategien dieInformationen aus unseren Systemen unternehmensweit besser nutzbar zumachen. Angetrieben durch starken Teamgeist und die Hingabe allerKollegen im täglichen Geschäft sind wir für den weiteren Erfolgunserer Marke bestens positioniert."Managing Director von pentahotels, Alastair Thomann sagt: "ImRevenue Management bringt der intelligente Einsatz vonInformationstechnologie enorme Wettbewerbsvorteile. Unsere Markewurde im digitalen Zeitalter geboren. Die Nutzung aller verfügbarenInstrumente zur Datenanalyse und stetigen Prozessoptimierung gehört für unszum Tagesgeschäft. Ich bin mir sicher, dass Siim eine dynamische undengagierte Führungskraft ist und wesentlich zur strategischenWeiterentwicklung von pentahotels beitragen wird."pentahotels steht für eine ganz neue Generation von Hotels.Bekannt für ihr einzigartiges Innendesign und das lokale Ambiente istdie Lifestyle-Marke der Inbegriff wahrer Innovation im4-Sterne-Segment. pentahotels verfügt über 27 Hotels in siebenLändern auf zwei Kontinenten und bietet Individual- undGeschäftsreisenden Komfort und Style in entspannter Atmosphäre. DasMarkenzeichen der Hotelkette ist die pentalounge - Lobby, Rezeption,Bar und Café in einem -, die durch ihr einzigartiges, wohnlichesAmbiente hervorsticht. Weitere Informationen und Buchungen unter:www.pentahotels.com. Für die aktuellsten News folgen Sie uns auf:http://facebook.com/pentahotels.Pressekontakt:media consulta International Holding AGIm Auftrag von pentahotelsAleksandar MusikicTel.: +49 (0) 30 65 000 388E-Mail: press.pentahotels@mcgroup.comGlobal Marketing & Communications DepartmentpentahotelsMax SiegersTel.: +49 (0) 69 256699 750E-Mail: communications@pentahotels.comhttps://twitter.com/pentahotels?lang=dehttps://www.instagram.com/pentahotels/https://www.facebook.com/pentahotels/https://www.linkedin.com/company/penta-hotels/Aktualisierung: 23.02.2017, um 15:33 UhrOriginal-Content von: Pentahotels, übermittelt durch news aktuell