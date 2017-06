pentahotels ernennt Andrew Munt zum Vice President Operations (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -pentahotels, die Neighbourhood-Lifestyle-Hotelmarke, hat dieBeförderung von Andrew Munt zum Vice President Operationsbekanntgegeben. Mit Wirkung zum 1. Juni 2017 wird Munt in seinerneuen Rolle die Verantwortung für den Unternehmensbereich Operationsübernehmen.Nach seinem Hotel- und Catering-Management Studium in Manchesterkam Andrew Munt 2010 zu pentahotels und spielte als General Managerdes pentahotel Reading eine zentrale Rolle bei der Einführung derMarke auf dem britischen Markt. Bereits drei Jahre später wurde erzum Regional Director UK und 2016 zum Head of pentahotels UK ernannt.In dieser Zeit hat er maßgeblich zum Umbau von sechs neuen Objektenim Vereinigten Königreich beigetragen.Andrew Munt sagte zu seiner Beförderung: "Nachdem ich jetzt seitacht Jahren Teil von pentahotels bin, freue ich mich sehr, amstrategischen Management unseres Unternehmens noch stärkermitzuwirken. Die Erwartungen der Kunden in unserer Branche steigenkontinuierlich. Ich bin stolz, für den Betrieb einer Markeverantwortlich zu sein, die durch ihr zukunftsorientiertes Denken undihre Fähigkeit, sich neuen Trends zu stellen, heraussticht."Heute betreibt pentahotels insgesamt 27 Hotels in sieben Ländernauf zwei Kontinenten, und weitere Hotels in Asien und Europa sind inPlanung. Als neuer Vice President Operations wird Munt weiterhinseine Erfahrung in der Hotellerie und sein ausgezeichnetesVerständnis für die Werte der Marke pentahotels in seine Arbeiteinbringen, um deren Zukunftsvisionen auf globaler Ebene erlebbar zumachen.pentahotels steht für eine neue Generation von Hotels, diemodernen Individual- und Geschäftsreisenden Komfort und Stil inentspannter Atmosphäre bietet. Mit einem einzigartigenInterior-Design und dem "Neighbourhood"-Konzept steht dieLifestyle-Marke für wahre Innovation im gehobenen 4-Sterne-Segment.Das Markenzeichen der insgesamt 27 Hotels in sieben Ländern auf zweiKontinenten ist die pentalounge - eine Kombination aus Lounge, Bar,Rezeption und Café - im lockeren "Wohnzimmer"-Ambiente. WeitereInformationen und Buchungen unter: www.pentahotels.com. Für dieaktuellsten News folgen Sie uns auf facebook.com/pentahotels.Medienkontakt:media consulta International Holding AGIm Auftrag von pentahotelsAleksandar MusikicPhone: +49 (0) 30 65 000 388E-mail: press.pentahotels@mcgroup.compentahotelsGlobal Marketing & Communications DepartmentMax SiegersPhone: +49 (0) 69 256699 750E-mail: communications@pentahotels.comOriginal-Content von: Pentahotels, übermittelt durch news aktuell