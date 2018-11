paydirekt mit weiteren Top-Händlern

Frankfurt am Main (ots) - paydirekt setzt den Ausbau seinesHändlerportfolios fort und startet mit zahlreichen weiterenTop-Händlern ins Weihnachtsgeschäft. Ab sofort kann in denOnline-Shops von Netto Marken-Discount - netto-online.de und plus.de- mit paydirekt bezahlt werden. Im Garten- und Heimwerkersegment istGarten XXL neu dabei und auch medikamente-per-klick, eine der lautEHI-Retail-Institut fünf größten deutschen Versandapotheken, hatpaydirekt integriert.Mit Schwab wurde ein weiterer führender Universal-Versandhändlergewonnen und der Bereich der Elektro-Versandhändler mit QUELLE weiterausgebaut. Im Bekleidungssegment kam mit About You einer der zehngrößten Online-Modehändler Deutschlands und eines der am schnellstenwachsenden E-Commerce-Unternehmen in Europa hinzu. Darüber hinaus hatmyToys, Deutschlands größter Online-Shop für Spielzeug und Produkterund ums Kind, paydirekt integriert und das Zahlverfahren auch inseinen weiteren Shops mirapodo, ambellis und yomonda eingebunden."Wir haben das E-Commerce-Volumen unseres Händlerportfolios mitrund 10 Milliarden Euro im Jahresverlauf verdoppelt und dasProduktspektrum für unsere Kunden zum Weihnachtsgeschäft noch einmaldeutlich ausgebaut", so Dr. Niklas Bartelt, Geschäftsführer paydirektGmbH. "Darüber hinaus kann mit paydirekt bereits in rund der Hälfteder 20 größten Online-Shops in Deutschland bezahlt werden, die fürmehr als ein Drittel am Gesamtumsatz im deutschen Online-Handelstehen."Insgesamt bieten bereits rund 10.000 Online-Shops aus mehr als 20Branchen paydirekt als Zahlverfahren an.Pressekontakt:paydirekt GmbHEvelyn PaulusTelefon 069 2475382-319evelyn.paulus@paydirekt.deOriginal-Content von: paydirekt GmbH, übermittelt durch news aktuell