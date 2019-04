passives-einkommen-mit-p2p.de: Exklusiv-Interview mit Lars Wrobbel – Video

Finanzblogger Lars Wrobbel erzielt mit P2P-Privatkrediten eine durchschnittliche Rendite von 10 % pro Jahr auf sein Investment.

Finanztrends-Autor Bernd Heim führte auf der Invest Stuttgart 2019 ein Interview mit dem P2P-Experten, um mehr über diese interessante Anlagestrategie zu erfahren.

Was sind überhaupt P2P-Kredite? Wie funktioniert das in der Praxis? Wie und wo kann ich mich als Investor an diesem Anlagemodell beteiligen?

Welche ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Finanztrends.TV.