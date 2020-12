Das passiert, wenn du jetzt 2.500 Euro in Coca-Cola-Konkurrent PepsiCo investierst!

Weitere Suchergebnisse zu "PepsiCo":

2.500 Euro sind wirklich eine Menge Geld und viele Investoren sollten sich gut überlegen, worein sie einen solchen Betrag investieren. Das gilt eigentlich für alle Aktien, sowohl für Wachstums- als auch für Dividendenaktien.

Lass uns heute jedoch eine konkrete Aktie in den Fokus rücken: Nämlich die von PepsiCo (WKN: 851995). Beziehungsweise der Fragestellung auf den Grund gehen, was passiert, wenn du jetzt 2.500 Euro in die PepsiCo-Aktie investierst.

Um eines vorwegzunehmen: Mit einem solchen Betrag könntest du bei bei einem aktuellen Aktienkurs von 119,70 Euro (07.12.2020, maßgeblich für alle Kurse und Bewertungen) ca. 20 Anteilsscheine dieses spannenden und eher defensiven Konzerns erwerben. Allerdings passiert auch eine Menge mehr, wenn du dich zu diesem Schritt entscheiden solltest.

2.500 Euro in PepsiCo: Die Investitionsthese

Wer jetzt 2.500 Euro in die PepsiCo-Aktie investiert, der könnte einen grundsätzlich sehr defensiven Chance-Risiko-Mix erhalten. PepsiCo verfügt schließlich über ein breites und markenstarkes Produktportfolio im Getränke-, aber auch im Snack-Segment. Neben der namensgebenden Pepsi-Cola gehören beispielsweise auch Mirinda, 7Up oder bekannte Snacks aus dem Frito-Lays-Segment dazu. Das könnte das Fundament für einen langfristig orientierten Erfolgskurs sein.

Solche Snacks und Getränke gehen eigentlich immer, egal, wie es um die Wirtschaft steht. Auch wenn die Konkurrenz mindestens in Form von Coca-Cola vorhanden ist. Aber auch andere Lebensmittelkonzerne gelten als Konkurrenten. Wobei die starken Marken einen Wettbewerbsvorteil darstellen. Immerhin verfügt der US-Konzern über 20 Marken, die jährlich jeweils einen Umsatz von über einer Milliarde US-Dollar generieren.

Die COVID-19-Krise hat jedoch gezeigt, dass auch die Lebensmittelbranche nicht ganz gefeit vor operativen Einbrüchen ist. Auch PepsiCo besitzt schließlich Verträge mit Restaurants und Schnellimbiss-Ketten. Hier sind die Umsätze zuletzt etwas eingebrochen, was das operative Zahlenwerk moderat belastet hat.

Die Aktie von PepsiCo hat das jedoch inzwischen weitgehend ausgepreist: Gemessen an einem aktuellen Aktienkurs von 145,37 US-Dollar und einem 2019er-Gewinn je Aktie in Höhe von 5,23 US-Dollar läge das Kurs-Gewinn-Verhältnis beispielsweise bei knapp unter 28. Immerhin: Die Umsatzentwicklung für die ersten neun Monate blieb mit einem Plus von 3 % weitgehend stabil. Das Ergebnis je Aktie ist in diesem Zeitraum jedoch um 4 % rückläufig gewesen. Im dritten Quartal lag das Plus beim Ergebnis je Aktie jedoch wieder bei 10 %. Das könnte ein erster Indikator dafür sein, dass sich das Zahlenwerk mittel- bis langfristig stabilisiert und PepsiCo wieder in einen moderaten Wachstumskurs zurückfindet.

Eine nette Dividende!

Wer außerdem ca. 2.500 Euro in 20 PepsiCo-Aktien investiert (tatsächlich sind es eher 2.400 Euro), der erhält außerdem eine nette Dividende. Gemessen an einer aktuellen Quartalsdividende in Höhe von 1,0225 US-Dollar und dem aktuellen Aktienkurs läge die Dividendenrendite bei 2,81 %. Auch hier zeigt sich, dass die günstigsten Tage möglicherweise vorbei sind.

Auf Basis von 20 Anteilsscheinen an dem US-Lebensmittelkonzern erhielte man als Investor eine Gesamtdividende von 81,80 US-Dollar pro Jahr. Oder umgerechnet zu den aktuellen Wechselkursen von ca. 68,16 Euro. Das kann der Beginn eines zuverlässig wachsenden passiven Einkommens sein.

PepsiCo erhöht schließlich seit 48 Jahren jährlich die eigene Dividende, was ein hohes Maß an Zuverlässigkeit darstellt. Zuletzt wurde die eigene Dividende außerdem um ca. 5 % erhöht. Definitiv ein spannendes Dividendenwachstum. Beziehungsweise insgesamt eine nette Dividende, wobei hier ebenfalls Qualität ihren Preis besitzt.

PepsiCo: 2.500 Euro investieren …?

Die Aktie von PepsiCo gilt daher gewiss als defensiv, aber auch inzwischen wieder als hoch bepreist. Trotzdem: Wenn PepsiCo langfristig den moderaten Wachstumskurs festigen kann, so könnte das eine attraktive, langfristig orientierte und eher defensive Chance darstellen. Schon jetzt winken außerdem ca. 68 Euro passives Einkommen. Auch das kann die Basis für langfristig steigende Dividendeneinkünfte sein.

The post Das passiert, wenn du jetzt 2.500 Euro in Coca-Cola-Konkurrent PepsiCo investierst! appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Ist das die „nächste Netflix“ (und ein Corona-Gewinner)?

Wegen Corona-Isolation nimmt zurzeit ein Trend doppelt an Fahrt auf, der frühe Investoren so glücklich machen könnte wie die Netflix-Investoren der ersten Stunde: Gaming. Netflix hat seine Aktionäre bereits auf diese Entwicklung vorbereitet „Wir konkurrieren mit diesem disruptiven Trend… und wir werden ihn vermutlich verlieren…!“. Dieses Unternehmen könnte Netflix als König des Next-Gen-Entertainment entthronen. Wir möchten dir gerne alle Einzelheiten über dieses Unternehmen an die Hand geben.

Fordere unseren neuen kostenlosen Spezialreport „Die Gaming-Industrie steht vor einem neuen Schub – Das ist unsere Top-Empfehlung“ jetzt an!



Vincent besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2020