Ein passendes Investment – nicht nur für die Weihnachts-Rallye!

Finanztrends Video zu Rallye



mehr >

Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, 2021 neigt sich in schnellen Schritten dem Ende entgegen und die Börsen befinden sich in der besten Ausgangsposition für den typischen Jahresendspurt. Da verwundert es auch wenig, dass in diesen Tagen wieder Tipps rumgereicht werden, welche Aktien Anleger jetzt kaufen sollten, um von einer Weihnachts-Rallye zu profitieren. Vermutlich werden...