parlamind steigert bei ImmobilienScout24 Kundenzufriedenheit durch Künstliche Intelligenz

Berlin (ots) - parlamind, (https://parlamind.com/) ein führender Anbieter für Künstliche Intelligenz im Kundenservice, sorgt bei ImmobilienScout24 für glücklichere User. Laut dem führenden Immobilienportal im deutschsprachigen Raum lässt sich dies durch eine deutliche Steigerung der Nutzerzufriedenheit bestätigen. Damit hat sich die Idee, Künstliche Intelligenz dafür einzusetzen, wiederkehrende Anfragen und Vorgänge in der Kundenkommunikation automatisiert bearbeiten zu lassen, bereits ein Jahr nach Start als wirkungsvolle Maßnahme erwiesen.Circa 33 Prozent aller eingehenden E-Mail-Anfragen werden aktuell automatisch an die richtige Stelle im Customer Service geroutet. Viele Anfragen werden so bereits beim ersten Kontakt zwischen Nutzer und Kundenservice fallabschließend beantwortet. Und das hilft den über 14 Millionen Webseitenbesucher von ImmobilienScout24 sichtbar bei der erfolgreichen Nutzung des Online-Marketplace rund um alle Themen Immobilien.Seit Anfang 2017 war ImmobilienScout24 auf der Suche nach einem passenden Partner für den Einsatz von KI im Bereich Customer Care und führte dazu mehrere Pilotprojekte mit unterschiedlichen KI-Anbietern durch. Nach erfolgreichen Tests überzeugte am Ende parlamind mit seiner intelligenten Dialoglösung. Heute klassifiziert die KI von parlamind rund 5.000 schriftliche Kundenanfragen im E-Mail-Kanal pro Monat vollautomatisch - zur Freude der Nutzer und Servicemitarbeiter.Die Immobilien Scout GmbH bringt die Vorteile der Technologie von parlamind auf den Punkt: "Mit parlamind finden Kundenanfragen schnell und präzise ihren Weg zum richtigen Mitarbeiter. Unsere User erhalten so genauere Antworten. Das erhöht die Kundenzufriedenheit und steigert gleichzeitig die Motivation und Effizienz unserer Serviceteams."Bei einem kanalübergreifenden Volumen von 2.000 Kundenvorgängen pro Tag steigert die automatische Vorqualifizierung im Bereich E-Mail die Effizienz im gesamten Kundenservice maßgeblich. Die Serviceteams profitieren Ihrerseits davon, dass sie durch die Prozessoptimierung nicht mehr sich dauernd wiederholende Kundenvorgänge bearbeiten müssen und das gibt ihnen mehr Zeit, um anspruchsvolleren Aufgaben wie zum Beispiel Beratungsgesprächen nachzugehen.Weitere Details zu den Ergebnissen, die die parlamind KI bei ImmobilienScout24 erreichen konnte, finden sich hier. (https://parlamind.com/kunden/case-studies/i mmobilienscout24?utm_source=Press%20Release%20ImmoScout24&utm_medium=ImmoScout24 %20Case%20Study&utm_campaign=ImmoScout24%20PR)Mit seiner gleichnamigen Lösung bedient parlamind die wachsende Nachfrage nach schnelleren Reaktionszeiten und mehr Qualität im Kundenservice. parlamind ist aktuell die einzige Omni-Channel-KI, die Nachrichten nicht nur auf Englisch, sondern auch auf Deutsch bearbeiten kann - und das in allen drei Kommunikationskanälen E-Mail, Chat und Telefon. Die Bearbeitung von schriftlichen Kundenanfragen - sprich E-Mails - lässt sich problemlos auf weitere Kanäle ausweiten. parlamind ist modular aufgebaut, das heißt die KI kennt bereits viele Vorgänge, die üblicherweise in Unternehmen vorkommen wie Abokündigungen, Adressänderungen, Fragen zu Rücksendungen oder Öffnungszeiten. Einmal gelerntes Wissen in einem Kommunikationskanal kann dank Omnichannel-Ansatz nahtlos auf andere Kanälen übertragen und weiterverwendet werden.Über parlamind (https://parlamind.com/)parlamind ist ein Berliner Start-up für Künstliche Intelligenz im Kundenservice. Die KI von parlamind versteht eingehende Nachrichten von Kunden auf semantischer Ebene und ermittelt so das Anliegen, den konkreten Inhalt sowie die Stimmung des Kunden in der Nachricht. Mit diesen Fähigkeiten ausgestattet, geht die KI eigenständig in den Dialog mit dem Kunden und führt schnell dazugehörige Prozesse automatisiert aus. Aktuelle Forschungsergebnisse aus den Bereichen der Computerlinguistik und des maschinellen Lernens bilden dabei die Basis zur kontinuierlichen Weiterentwicklung der parlamind KI-Technologie. Seit Juli 2018 gehört parlamind zur 4TechnologyGroup. Die 4TechnologyGroup ist ein Zusammenschluss von Technologie-Unternehmen aus dem Kommunikations- und KI-Bereich. Weltweit nutzen Unternehmen in den Bereichen E-Commerce, Informations- und Kommunikationstechnik, Energiewirtschaft, Logistik sowie Finanzen die KI-Lösungen von parlamind. Über 20 Mitarbeiter arbeiten kontinuierlich an der Weiterentwicklung und Vermarktung dieser einzigartigen Technologie "Made in Germany". http://www.parlamind.comÜber ImmobilienScout24ImmobilienScout24 ist das führende Immobilienportal im deutschsprachigen Internet und die Nr. 1 rund um Immobilien. Jeden Monat unterstützt ImmobilienScout24 mit vielfältigen Services, innovativen Produkten und wertvollen Entscheidungshilfen.Mit über 14 Millionen Besuchern pro Monat hilft ImmobilienScout24 den Nutzern dabei, das neue Eigenheim oder die passende Mietwohnung zu finden. Seit 2004 wurden etwa 12 Millionen Immobilienangebote auf ImmobilienScout24 inseriert. 