paragon paragon Aktie feiert Eingung mit Anleihegläubigern – SdK-Forderungen scheinen „zu ziehen“. Zu früh gefeiert?

paragon Aktie – um fast 10% auf 5,98 EUR erholt. Und der Grund ist die Überzeugung des Vorstands ein Lösungsangebot für die Verlängerung der in diesem Jahr fälligen Anleihen gefunden zu haben, dem auch die hinter der Fahne der SdK gesammelten Anleihegläubiger zustimmen könnten. Warum? Der Reihe nach: Zuerst hatte am 20.01.2022 die Paragon GmbH &Co KGAA (ISIN: DE0005558696) einerseits operativ relativ gute Ergebnisse geliefert, andererseits schlug man eine Laufzeit-Verlängerung der in 2022 fälligen Unternehemnsaneihe vor. Dieses verbunden mit dme Eingeständnisdie 50 Mio Anleihevolumen bei Fälligkeit im Juli 2022nicht zurückzahlen zu können. vorschlag am 20.01.2022: Laufzeitverlängerung bis 2027 bei weiterhin 4,5 % jährlichen Zinszahlungen.

Dann meldete sich am 21.01.2022 die SdK: „unfairer Vorschlag“, u.a. höhere Zinsen nötig. paragon Aktie darauf wieder auf Talfahrt.

Nach dem Motto „Gemeinsam ist man stark“ führt die SdK unter anderem aus: „…haben sich bereits mehr als 200 betroffene Anleiheinhaber registriert. Ferner haben sich auch Vertreter von institutionellen Investoren gemeldet, die eine Verlängerung der Laufzeit der Anleihe 2017/2022 ebenso wie die SdK ablehnen. Zur Erörterung eines gemeinsamen Vorgehens lädt die SdK alle interessierten Anleiheinhaber zur Teilnahme an einer kostenlosen und unverbindlichen Investorenkonferenz als Videokonferenz am Dienstag, den 25.01.2022 um 18:30 Uhr ein. I(…) Interessierte Anleiheinhaber können sich unter der Mailadresse info@sdk.org für die Investorenkonferenz anmelden.“ (SdK Presseerklärung, 21.01.2022, 17:50 Uhr).



„…die Laufzeitverlängerung in dieser Form und gänzlich ohne Gegenleistung nicht akzeptabel und in keiner Weise marktgerecht.“

Hier erwartete die SdK eine Gegenleistung in Form von beispielsweise einer Erhöhung des Kupons, einer Bonuszahlung oder der Stellung von werthaltigen Sicherheiten für die Anleiheinhaber. Und diese Vorstellungen werden konkretisiert, indem eine Verzinsung von deutlich über 10 % bei einer neuen Anleihe der paragon unter den derzeitigen bilanziellen Gegebenheiten emittiert für einen 5 Jahreszeitraum als angemessen bezeichnet wird. Auch wird die zukünftige Schulden-Tragfähigkeit der Gesellschaft für die verlängerte Anleihelaufzeit zumindest kritisch gesehen. Dazu kommt nach Ansicht der SdK, dass durch eine Laufzeitverlängerung eine 2022/23 fällige andere Unternehmensanleihe auf CHF-Basis vor der 50 Mio EUR Anleihe getilgt werden würde und so die potentielle Masse für die eigentlich im Vorfeld (Juli 2022) fällige Anleihe reduziert würde. Ebenfalls nicht akzeptabel für die SdK.

Heute dann der paragon Vorstand mit einer Ankündigung „die Wünsche zu erfüllen“, so dass die Gläubiger zustimmen würden

Heute bestätigt der Vorstand den Erfolg der SdK-Strategie. Anders kann man es nicht verstehen, auch wenn noch keine konkreten Eckdaten genannt werden. Offensichtlich waren die „Reihen“ hinter der SdK geschlossen und bedrohten die erforderliche Zustimmung zur Laufzeitverlängerung, die für paragon existenzentscheidend ist.

Am 03. März will Vorstand „das Lösungspaket“ und wirtschaftliche Lage der paragon den Gläubigern erläutern

Vom paragon-CEO Klaus Frers heisst es: „In den vergangenen Wochen sind wir in einem intensiven Dialog mit unseren Anleiheinvestoren und haben jetzt ein klares Bild, auf welchem Wege unsere Investoren den Wachstumskurs der paragon begleiten werden“. Und er scheint sich sehr sicher, denn „Eckpunkte der künftigen Anleihe-Ausgestaltung seien konzeptionell herausgearbeitet, sodass sich auf der Versammlung am 10. März eine deutliche Mehrheit für die von der Geschäftsführung angestrebte konsensuale Lösung abzeichnen würde.“

Auf einer Telefonkonferenz am 3. März ab 17 Uhr will er Klartext reden

Im Kern kündigt paragon an, für eine Struktur zu werben, die neben einer vom Geschäftserfolg abhängigen deutlich höheren Nominalverzinsung auf jeden Fall auch eine beschleunigte Rückzahlung beinhaltet. Selbstverständlich würden dabei auch von Investorenseite eingebrachte Rückzahlungsmodelle berücksichtigt, die mehr Flexibilität für die Anleihegläubiger bieten sollten. Hört sich fast wie die Forderungsliste der sdK vom 21.01.2022 an – so sollte wirklich eine Zustimmung relativ sicher sein.

Auch zur Fortführungsfähigkeit der paragon soll es positive Gutachten geben – eine weitere Antwort auf die SdK-Bedenken

In der Zwischenzeit liege nämlich auch das Ergebnis der Plausibilitätsprüfung der paragon Geschäftsplanung durch die Unternehmensberatung Dr. Wieselhuber & Partner vor. Abschließend komme Wieselhuber zu der Würdigung, dass die von paragon geplanten Umsätze und Erträge bis 2026 nach Überwindung der aktuellen Problemstellungen hinsichtlich der Refinanzierung plausibel und erreichbar seien. Einen ausführlichen Auszug des Gutachtens könnten Anleihegläubiger vom Unternehmen anfordern; aus Gründen der Vertraulichkeit sei hierzu ein Nachweis erforderlich, dass EUR-Anleihen gehalten werden.

Natürlich: paragon Aktie bleibt hochriskant bis die Anleihegläubiger einer Laufzeitverlängerung zugestimmt haben. Aber sollte der Vorstand Wort halten mit dem neuen Vorschlag müsste es eigentlich passen

Sollten die Anleihegläubiger der Laufzeitverlängerung bis 2027 nicht zustimmen, droht der paragon die Insolvenz mit allen bekannten Wirkungen auf den Aktienkurs. Hochriskante Situation. Wenn die Aussagen des Managements bezüglich des neuen Angebotspakets der realität entsprechen sollten, hätte paragon gute Chancen die „Laufzeitverlängerung“ durchzubekommen.Und wenn der SdK es genauso sieht, wie der paragon CEO…

Ob der Preis in Form höherer Zinsen, früheren Teiltilgungen für paragon dauerhaft tragbar sein wird? Zeit gewonnen wäre auf jeden Fall. Um möglicherweise profitable Beteiligungen zu veräussern, ohne den Zeitdruck in einem Insolvenzverfahren. Oder um durch operative Verbesserungen andere Refinanzierungswege zu eröffnen. Oder vielleicht sogar im Laufe von 5 Jahren durch Gewinne die Schuldenlast zu reduzieren – wie das vorliehende Gutachten ja bestätigten soll.

SPANNENDES VABANQUE SPIEL. Mit mittlerweile zwei gleichstarken Playern. paragon Management auf der einen Seite stehen durch die SdK vertretene starke Anleihegläubiger gegenüber.



