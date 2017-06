paragon kann erneut schneller als der Markt wachsen!

Weitere Suchergebnisse zu "Paragon":

im Geschäftsjahr 2016 ist paragon erneut schneller gewachsen als der Markt. Der Umsatz stieg um 8,2% auf 102,8 Mio €. Das operative Ergebnis (EBIT) verbesserte sich um 14% auf 8,9 Mio €. Die Geschäfte im Segment Elektronik waren maßgeblich von einer steigenden Ausstattungsrate für Luftgütesensoren und von Freisprechmikrofonen der neuesten Generation geprägt. Das Segment Elektromobilität profitierte von der dynamischen Nachfrage im Absatzmarkt für Intralogistik und hat seinen Umsatz nahezu verdoppelt.

Gute Aussichten Für 2017

Mit ihrer innovativen Technologie hat sich die 100%-ige Tochtergesellschaft Voltabox innerhalb kurzer Zeit erfolgreich als führender Anbieter in einzelnen Teilmärkten der Elektromobilität etabliert. Im März erhielt Voltabox einen Großauftrag für Lithium-Ionen-Batteriemodule über 10 Megawattstunden. Im 1. Quartal läutete paragon dienächste Wachstumsphase ein und erwirtschaftete einen Umsatz von 25,9 Mio €, ein Plus von 11,6%. Der Anstieg lag an der sehr guten Entwicklung in den Segmenten Elektronik und Elektromobilität.

Mit dem Aufbau der neuen Aumann-Fertigungslinie für die automatisierte Massenproduktion von Batteriemodulen weitete paragon seine Produktionskapazität im Segment Elektromobilität schon jetzt massiv aus. Für 2017 sind die Aussichten gut. Der Umsatz soll auf 120 bis 125 Mio € ansteigen. Dabei wird eine EBIT-Marge von 9,0 bis 9,5% erwartet. Mit einem PEG von 2,0 für 2017 ist paragon in Anbetracht der großartigen Zukunftsperspektiven noch nicht zu teuer.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.