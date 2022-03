paragon Aktie gerettet. Anleihelaufzeit verlängert. Jetzt muss der Automotive liefern.

Weitere Suchergebnisse zu "paragon":

paragon Aktie – weiterhin auf den Kurstafeln zu finden. Die existentiell notwendige Laufzeit-Verlängerung der 50 Mio EUR Anleihe ist durch! Offensichtlich lag der Vorstand mit seienr Überzeugung richtig, ein Lösungsangebot für die Verlängerung der in diesem Jahr fälligen Anleihen gefunden zu haben, dem auch die hinter der Fahne der SdK gesammelten Anleihegläubiger zustimmen können. Der Reihe nach: Zuerst hatte am 20.01.2022 die Paragon GmbH &Co KGAA (ISIN: DE0005558696) einerseits operativ relativ gute Ergebnisse geliefert, andererseits schlug man eine Laufzeit-Verlängerung der in 2022 fälligen Unternehemnsaneihe vor. Dieses verbunden mit dme Eingeständnisdie 50 Mio Anleihevolumen bei Fälligkeit im Juli 2022 nicht zurückzahlen zu können. vorschlag am 20.01.2022: Laufzeitverlängerung bis 2027 bei weiterhin 4,5 % jährlichen Zinszahlungen.

Dann meldete sich am 21.01.2022 die SdK: „unfairer Vorschlag“, u.a. höhere Zinsen nötig. paragon Aktie darauf wieder auf Talfahrt.

Nach dem Motto „Gemeinsam ist man stark“ führt die SdK unter anderem aus: „…haben sich bereits mehr als 200 betroffene Anleiheinhaber registriert. Ferner haben sich auch Vertreter von institutionellen Investoren gemeldet, die eine Verlängerung der Laufzeit der Anleihe 2017/2022 ebenso wie die SdK ablehnen. Zur Erörterung eines gemeinsamen Vorgehens lädt die SdK alle interessierten Anleiheinhaber zur Teilnahme an einer kostenlosen und unverbindlichen Investorenkonferenz als Videokonferenz am Dienstag, den 25.01.2022 um 18:30 Uhr ein. I(…) Interessierte Anleiheinhaber können sich unter der Mailadresse info@sdk.org für die Investorenkonferenz anmelden.“ (SdK Presseerklärung, 21.01.2022, 17:50 Uhr).



„…die Laufzeitverlängerung in dieser Form und gänzlich ohne Gegenleistung nicht akzeptabel und in keiner Weise marktgerecht.“

Hier erwartete die SdK eine Gegenleistung in Form von beispielsweise einer Erhöhung des Kupons, einer Bonuszahlung oder der Stellung von werthaltigen Sicherheiten für die Anleiheinhaber. Und diese Vorstellungen werden konkretisiert, indem eine Verzinsung von deutlich über 10 % bei einer neuen Anleihe der paragon unter den derzeitigen bilanziellen Gegebenheiten emittiert für einen 5 Jahreszeitraum als angemessen bezeichnet wird. Auch wird die zukünftige Schulden-Tragfähigkeit der Gesellschaft für die verlängerte Anleihelaufzeit zumindest kritisch gesehen. Dazu kommt nach Ansicht der SdK, dass durch eine Laufzeitverlängerung eine 2022/23 fällige andere Unternehmensanleihe auf CHF-Basis vor der 50 Mio EUR Anleihe getilgt werden würde und so die potentielle Masse für die eigentlich im Vorfeld (Juli 2022) fällige Anleihe reduziert würde. Ebenfalls nicht akzeptabel für die SdK.

Dann der paragon Vorstand mit einer Ankündigung „die Wünsche zu erfüllen“, so dass die Gläubiger zustimmen würden

Anfang März bestätigte der Vorstand den Erfolg der SdK-Strategie. Anders kann man es nicht verstehen, auch wenn noch keine konkreten Eckdaten genannt werden. Offensichtlich waren die „Reihen“ hinter der SdK geschlossen und bedrohten die erforderliche Zustimmung zur Laufzeitverlängerung, die für paragon existenzentscheidend ist.

Auch zur Fortführungsfähigkeit der paragon soll es positive Gutachten geben – eine weitere Antwort auf die SdK-Bedenken

In der Zwischenzeit liege nämlich auch das Ergebnis der Plausibilitätsprüfung der paragon Geschäftsplanung durch die Unternehmensberatung Dr. Wieselhuber & Partner vor. Abschließend komme Wieselhuber zu der Würdigung, dass die von paragon geplanten Umsätze und Erträge bis 2026 nach Überwindung der aktuellen Problemstellungen hinsichtlich der Refinanzierung plausibel und erreichbar seien. Einen ausführlichen Auszug des Gutachtens könnten Anleihegläubiger vom Unternehmen anfordern; aus Gründen der Vertraulichkeit sei hierzu ein Nachweis erforderlich, dass EUR-Anleihen gehalten werden.

Heute fand die zweite Gläubigerversammlung statt: 99,9 % der anwesenden Anleihegläubiger stimmten der Laufzeitverlängerung zu

Und die notwendigen Teilnahme- und Zustimmungsquoren für die Beschlussfassung wurden erreicht. Widersprüche seitens der Anleihegläubiger wurden nicht erklärt. Und so freut sich der paragon-CEO Klaus Dieter Frers „weitermachen zu können“. Er sagte: „Ich möchte mich ausdrücklich für den konstruktiven Dialog mit den Anleihegläubigern in den letzten Wochen bedanken, der den heutigen Kompromiss möglich gemacht hat. Der Mobilitätsbereich bietet in den nächsten Jahren enormes Potenzial. Mit unserer Innovationskraft und Produktkompetenz werden wir uns dies gezielt zunutze machen und unsere führende Position als Anbieter zukunftsweisender Lösungen im Automobilbereich weiter ausbauen“.

„Wir haben einen guten Konsens gefunden. Dadurch hat paragon für die nächsten Jahre genau die stabile finanzielle Basis, die wir für die Erreichung unserer strategischen Ziele benötigen“, ergänzte Dr. Martin Esser, Bereichsleiter Finanzen, IT und Personal.

Argumente pro paragon Aktie in der Beschlussvorlage „scheinen gezogen zu haben“

„Ersten vorläufigen Berechnungen zufolge ist der Umsatz auf Gruppenebene um 15,2 Prozent auf EUR 146,5 Mio. gestiegen (2020: EUR 127,2 Mio.). Dieser Wert entspricht der kommunizierten Prognose des Managements von rund EUR 145 Mio. und zeigt, dass paragon die teils ausgebliebenen Auftragsabrufe seitens der wichtigen Großkunden erfolgreich kompensiert und ihre Ziele voll erreicht hat. Dank eines konsequenten Kostenmanagements entlang der gesamten Wertschöpfungskette beträgt die EBITDA–Marge 2021 vorläufigen Zahlen zufolge 13,5% (2020: 10,8%), was ebenfalls innerhalb der Prognose von

12 bis 15% liegt.

– sieht operativ wirklich nach einer positiven Entwicklung aus

Ersten Berechnungen zufolge entwickelte sich in 2021 auch die Liquiditätssituation des paragon Konzerns positiv: Es konnte ein positver Free Cash–flow aus dem operativen Geschäft im hohen einstelligen Millionenbereich generiert werden. Die in den letzten Jahren stark defizitäre und mittlerweile veräußerte Voltabox–Beteiligung hatte durch den Konsolidierungseffekt den Blick auf die sehr dynamische operative Ent wicklung der Automotive–Sparte vorübergehend verstellt. Nach dem abgeschlossenen Verkauf ist die erfreuliche Performance und das Potenzial von paragon wieder deutlich sichtbar. Den Herausforderungen in der Lieferkette konnte paragon durch vorausschauende Maßnahmen (langfristige Disposition, erhöhte Vorratsbestände) bisher gut begegnen.

Im laufenden Jahr erwartet die Emittentin einen Umsatz von EUR 155 bis 165 Mio. bei einer auf über 15% verbesserten EBITDA–Marge. Dies würde einem Umsatzwachstum von bis zu 13% entsprechen. Die aktuellen Kundenabrufe für die nächsten Monate liegen mit ca. 15% über den Vergleichsmonaten des Vorjahres und damit auf einem hohen Niveau“

Und auch die Perpsektiven „passen“: „…für 2026 hat sich paragon das Erreichen eines Umsatzes von EUR 250 bis 300 Mio. zum Ziel gesetzt. Die Profitabilität soll durch gezielte Maßnahmen schrittweise auf eine EBITDA–Marge von 20% angehoben werden.„

Konkrete Beschlussfassung – „neue Anleihebedingungen“ geben der paragon Aktie eine mögliche Zukunft

Laufzeit verlängert sich bis zum 05.07.2027. Und der neue Zinssatz? Ehrlicherweise müssen wir bekennen, dass wir den angegebenen Links NICHT den neuen Zinssatz entnehmen konnten;

„Die beschlossenen Konditionen zur Prolongation der Anleihe beinhalten vor allem einen höheren Zinssatz und zusätzliche Regelungen für die Tilgungsmodalitäten. Die Beschlussdokumentation mit den Details der Prolongation können unter folgendem Link abgerufen werden:

https://ir.paragon.ag/websites/paragon/German/3400/anleiheglaeubigerabstimmung.html„ (Corporate News paragon, 10.03.2022)

Würden uns über eine Mail an redaktion@nebenwerte-magazin.com freuen, falls es einem der Leser gelingt den „neuen, erhöhten“ Zinssatz in den zur Verfügung gestellten Unterlagen zu finden.

FAZIT: PARAGON HAT DIE CHANCE OPERATIV ZU GESUNDEN UND SO INNERHALB DER 5 JAHRE DIE DANN FÄLLIGEN 50 MIO EUR „ZU VERDIENEN“ ODER SEIN STANDING AM KAPITALMARKT SO ZU VERBESSERN. DASS ZUMINDEST EINE TEILREFINANZIERUNG MÖGLICH WIRD.



