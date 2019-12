paragon Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

In einem schwachen Umfeld hat paragon den Umsatz im 1. Halbjahr um 22,2% auf 96,0 Mio € gesteigert. In der Sparte trug der neue Bereich Digitale Assistenz erstmals zum Umsatz bei. Im Verlauf des 2. Quartals hat sich gezeigt, dass die Bereiche Sensorik und Akustik unter den ursprünglichen Planungen liegen, was im Wesentlichen an dem weiter sinkenden Marktanteil eines wichtigen OEM-Kunden ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



