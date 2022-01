paragon Aktie Freitag weiter erholt. Dann: SdK meldet sich und sammelt unzufriedene Anleihebesitzer. Ziel?

Weitere Suchergebnisse zu "paragon":

paragon Aktie – seit Donnerstag auf Erholungskurs, rund 50 % Plus. Und der könnte am Montag zumindest erstmal „eine Verschnaufpause“ einlegen oder vielleicht sogar erstmal vorbei sein. Warum? Zuerst die Günde für den Anstieg: Weil die Paragon GmbH &Co KGAA (ISIN: DE0005558696) einerseits operativ relativ gute Ergebnisse liefern kann. Und andererseits man den Anleihegläubigern einen möglicherweise gangbaren Ausweg aufzeigt: Definitv wird die paragon nicht die 50 Mio Anleihevolumen bei Fälligkeit im Juli 2022 zurückzahlen können, was sich ja auch als Erwartung in der Kursentwicklung der Anleihe widerspiegelte. Aber paragon bringt eine mögliche Teilrückzahlung ins Spiel und verbindet dieses mit einer Laufzeitverlängerung der Anleihe bis 2027 bei weiterhin 4,5 % jährlichen Zinszahlungen. Natürlich müssten einer solchen Laufzeitverlängerung die Anleihebesitzer mehrheitlich zustimmen.

Jetzt die Gründe, die die Erholung der paragon Aktie bremsen könnten.

Am Freitag, kurz vor XETRA-Schluss, veröffentlichte die SdK (Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.) eine Pressemitteilung. Man lädt die „Anleiheinhaber der paragon GmbH & Co. KGaA zu Investorenkonferenz am 25.01.2022 um 18:30 Uhr ein“. Worum geht’s? Natürlich um den Vorschlag der paragon, die Laufzeit der 50 Mio EUR ausstehenden, im Juli 2022 fälligen Anleihen um 5 Jahre bei gleichbleibendem Zinssatz zu verlängern. Um die dafür notwendige Zustimmung der Mehrheit der Anleihegläubiger zu erhalten, fordert die SdK Nachbesserungen dieses Angebots.

Konkrete Kritikpunkte – „zu wenig Zinsen für erhöhtes Risiko“ – angemessen wären 10 %

Nach dem Motto „Gemeinsam ist man stark“ führt die SdK unter anderem aus: „…haben sich bereits mehr als 200 betroffene Anleiheinhaber registriert. Ferner haben sich auch Vertreter von institutionellen Investoren gemeldet, die eine Verlängerung der Laufzeit der Anleihe 2017/2022 ebenso wie die SdK ablehnen. Zur Erörterung eines gemeinsamen Vorgehens lädt die SdK alle interessierten Anleiheinhaber zur Teilnahme an einer kostenlosen und unverbindlichen Investorenkonferenz als Videokonferenz am Dienstag, den 25.01.2022 um 18:30 Uhr ein. I(…) Interessierte Anleiheinhaber können sich unter der Mailadresse info@sdk.org für die Investorenkonferenz anmelden.“ (SdK Presseerklärung, 21.01.2022, 17:50 Uhr).



„…die Laufzeitverlängerung in dieser Form und gänzlich ohne Gegenleistung nicht akzeptabel und in keiner Weise marktgerecht.“

Hier erwartet die SdK eine Gegenleistung in Form von beispielsweise einer Erhöhung des Kupons, einer Bonuszahlung oder der Stellung von werthaltigen Sicherheiten für die Anleiheinhaber. Und diese Vorstellungen werden konkretisiert, indem eine Verzinsung von deutlich über 10 % bei einer neuen Anleihe der paragon unter den derzeitigen bilanziellen Gegebenheiten emittiert für einen 5 Jahreszeitraum als angemessen bezeichnet wird. Auch wird die zukünftige Schulden-Tragfähigkeit der Gesellschaft für die verlängerte Anleihelaufzeit zumindest kritisch gesehen. Dazu kommt nach Ansicht der SdK, dass durch eine Laufzeitverlängerung eine 2022/23 fällige andere Unternehmensanleihe auf CHF-Basis vor der 50 Mio EUR Anleihe getilgt werden würde und so die potentielle Masse für die eigentlich im Vorfeld (Juli 2022) fällige Anleihe reduziert würde. Ebenfalls nicht akzeptabel für die SdK.

Letztendlich entscheiden Mehrheiten – wahrscheinlich läuft es auf einen Kompromiss mit verbesserten „neuen“ Anleihebedingungen hinaus.

Die von paragon am Donnerstag eher kryptisch aufgeführte „Unterstützung einiger grösserer Anleihegläubiger“ für die Laufzeitverlängerung mit gleichbleibendem Zinssatz wird wahrscheinlich nicht für die Mehrheit reichen. Auch wenn üblicherweise die Präsenz bei solchen „Abstimmungen“ i.d.R. eher gering ist. Am Ende zählen die jeweiligen aktiv werdenden Anleiheinhaber auf beiden Seiten. Und wer die Mehrheit hat – im ersten Anlauf 50 %. Wobei es wohl eher um Konditionsverbesserungen oder zusätzliche Sicherheiten geht und wenige rum eine Totalopposition. Aber wahrscheinlich wird es teurer für paragon, als geplant, was wiederum der paragon Aktie zumindest erstmal einen „Deckel“ drauflegen sollte, bis konkrete Entscheidungen gefallen sind. Ein Scheitern der Anleihen-Laufzeitverlängerung wäre definitv für die Aktionäre der worst-case. Am Donnerstag fassten wir die beiden HAUPTAUFGABEN DES PARAGON MANAGEMENTS FÜR DIE NÄCHSTE ZEIT ZUSAMMEN- hier zum nwm Beitrag vom 22.01.2022.

Stichwort Beschlussfähigkeit der Abstimmung ohne Versammlung: „Beschlussfähigkeit nach Maßgabe des § 18 Abs. 1 SchVG i.V.m. § 15 Abs. 3 Satz 1 SchVG dann gegeben, wenn die an der Abstimmung ohne Versammlung teilnehmenden Anleihegläubiger mindestens die Hälfte der im Zeitpunkt der Beschlussfassung ausstehenden Schuldverschreibungen vertreten.“ Falls diese nicht erreicht wird, reichen im zweiten Anlauf 25 % des ausstehenden Schuldverschreibungen. – Die 50 % sind ein oft nicht erreichtes Quorum, so dass oft eine zweite Abstimmung notwendig wird. Was die „Zitterpartie“ für Anleihegläubiger und Aktionäre nochmals verlängern würde.

paragon Aktie bleibt hochriskant bis die Anleihegläubiger einer Laufzeitverlängerung zugestimmt haben

Sollten die Anleihegläubiger der Laufzeitverlängerung bis 2027 nicht zustimmen, droht der paragon die Insolvenz mit allen bekannten Wirkungen auf den Aktienkurs. Hochriskante Situation. Wenn die Aussagen des Managements bezüglich der potentiellen Zustimmung wichtiger Anleiheinhaber zutreffen und weitere Zustimmung – oder Nichtpräsenz von Gegnern – für den Vorschlag zum Erreichen der Mehrheit „zusammenkäme“, hätte paragon Zeit gewonnen. Um möglicherweise profitable Beteiligungen zu veräussern, ohne den Zeitdruck in einem Insolvenzverfahren.Oder um durch operative Verbesserungen andere Refinanzierungswege zu eröffnen. Oder vielleicht sogar im Laufe von 5 Jahren durch Gewinne die Schuldenlast zu reduzieren.

SPANNENDES VABANQUE SPIEL. Mit mittlerweile zwei Playern.



