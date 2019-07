pSemi kündigt neue Führungsstruktur an

Zusätzlich zu einem neuen CEO befördert das Unternehmen GoMaruyama zum Senior Vice President of Administration und zweiDirektoren zu Vice PresidentsSan Diego (ots/PRNewswire) - pSemi Corporation (ehemals PeregrineSemiconductor), ein auf Halbleiterintegration spezialisiertesUnternehmen von Murata, gab heute eine neue Führungsstruktur bekannt.Wie im Februar berichtet, wird Sumit Tomar am 1. Juli offiziell dieRolle des CEO übernehmen. Darüber hinaus wird Go Maruyama zum SeniorVice President of Administration befördert und zwei Direktoren werdenzu Vice President-Positionen wechseln.Tomar hat eine nachgewiesene Erfolgsbilanz beim Gewinn- undVerlustmanagement, bei der Entwicklung von Gewinnkonzepten undUmsatzwachstum für die Wireless-Infrastruktur, WLAN sowie dieIndustrie- und Automobilbranche. Er hat die strategische Ausrichtungzahlreicher marktorientierter Produkte vorangetrieben, darunterHF-Transceiver, HF-Synthesizer, Leistungsverstärker undHF-Multi-Chip-Module. Bevor er zu pSemi kam, war Tomar Mitbegründervon C-Ran Inc., wo er einen Prototyp einer 5G HF-Systemlösung entwarfund lizenzierte, der Probleme der Innenraumabdeckung in5G-Anwendungen löste. Tomar hatte leitende Managementpositionen beimehreren führenden Technologieunternehmen inne, darunter die Rolledes General Managers bei Qorvo, des Product Line Managers für HighSpeed Signal Path Solutions bei Texas Instruments und des ProductLine Managers bei Skyworks Solutions Inc. Tomar erhielt einen Masterof Science in Elektrotechnik vom Indian Institute of Technology(IIT), Roorkee und absolvierte das Executive Management Program ander Stanford University."Während seiner über 20-jährigen Karriere hat Sumit problemloszahlreiche HF-Produkte auf den Markt gebracht, so dass er bestensgerüstet ist, um den Wachstumskurs von pSemi voranzutreiben", so JimCable, Chairman von pSemi. "Wir haben kürzlich die Auslieferungunseres 5 milliardsten Chips gefeiert - eine große Leistung für dasgesamte pSemi-Team. Ich bin sehr zuversichtlich, dass Sumit in seinerneuen Führungsrolle diese Dynamik beibehalten kann."Im Rahmen der neuen Struktur wird Go Maruyama als Senior VicePresident of Administration fungieren. Maruyama sind sechs Bereicheunterstellt, darunter die Vice Presidents of Legal, IntellectualProperty (IP) and Licensing, Sales and Business Development,Information Technology (IT) sowie Corporate Planning and Development.Maruyama bringt eine einzigartige Mischung aus Erfahrung in pSemi einund kann auf eine 20-jährige Betriebszugehörigkeit bei Murata undseinen Tochtergesellschaften zurückblicken. Als derzeitigerVizepräsident für Unternehmensplanung ist Maruyama verantwortlich fürdie Leitung der Unternehmensstrategie von pSemi, die Förderung derIntegration von Fusionen und Übernahmen nach dem Zusammenschluss unddie Verbindung zwischen den lokalen und ausländischenTochtergesellschaften von Murata. Von 2013 bis 2017 war MaruyamaGeneral Manager of Marketing and Business Development bei MurataInvestment Co. in Shanghai, wo er für den Aufbau neuer Geschäfte inSchwellenländern mit den Schwerpunkten Automobil, Gesundheitswesenund Energie verantwortlich war. Außerdem war er früher als Leiter derUnternehmensplanung bei Murata Manufacturing Co. tätig. Maruyamaerwarb seinen MBA und Master in Informationstechnologie an der KatzGraduate School of Business der University of Pittsburgh und seinenBachelor in Wirtschaftswissenschaften an der Keio University inTokio."Go hat umfangreiche Erfahrungen bei der Leitung von Teams sowohlbei pSemi als auch bei Murata, und unsere Zusammenarbeit war mehr alsausgezeichnet", fährt Jim Cable fort. "Das Unternehmen hat sehr vonGos Leitungs- und Kooperationsfähigkeiten profitiert, weshalb ichmich freue, dass er in eine erweiterte Rolle wechseln wird."Die Umstrukturierung beinhaltet auch die Beförderung von MarkMoffat zum Vice President of Power und Rodd Novak zum Vice Presidentof Corporate Planning and Development. Moffat kam 2012 als Directorof Power Management der britischen Niederlassung zu pSemi und war fürdie Innovation im Bereich Integrated Circuit (IC), Produktdesign undstrategisches Marketing für den Bereich Power verantwortlich. Novakkehrte 2017 als geschäftsführender Berater zu pSemi zurück, um dieUnternehmensplanung zu beaufsichtigen. Beide Positionen werden direktan den Senior Vice President of Administration berichten.Informationen zu pSemipSemi Corporation ist ein Murata-Unternehmen, das dieHalbleiterintegration vorantreibt. pSemi baut auf PeregrineSemiconductors 30-jähriger Erfahrung bei technischen Innovationen undeinem starken IP-Portfolio auf und hat jetzt eine neue Mission: dieErweiterung von Muratas herausragenden Fähigkeiten beileistungsstarken HF-, Analog- und Mixed-Signal-Lösungen. Basierendauf ihrer soliden Grundlage in der HF-Integration, schließt dasProduktportfolio von pSemi nun auch Power-Management, vernetzteSensoren, optische Transceiver, Antennen-Tuner und integrierteHF-Frontends ein. Diese intelligenten und effizienten Halbleiter sindder Kern von hochentwickelten Modulen für Smartphones,Basisstationen, Personal Computer, Elektrofahrzeuge, Rechenzentren,IoT-Geräte und das Gesundheitswesen. Vom Hauptsitz in San Diego undvon Standorten auf der ganzen Welt sucht das Team von pSemi nachneuen Wegen, die Elektronik für eine vernetzte Welt kleiner,leichter, schneller und besser zu machen. Um sich die Fortschrittevon pSemi bei Halbleitern anzusehen oder sich dem pSemi-Teamanzuschließen, besuchen Sie bitte www.psemi.com.Der Name Peregrine Semiconductor, das Peregrine Semiconductor-Logound UltraCMOS sind eingetragene Warenzeichen und der Name pSemi, daspSemi-Logo, HaRP und DuNE sind in den USA und anderen Länderneingetragene Warenzeichen von pSemi Corporation. Redaktioneller Kontakt:Elizabeth BrownpSemi Corporation+1.619.993.4648pr@psemi.com