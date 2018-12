pCloud AG kündigt pCloud for Family an / Cloud-Speicher-Anbieter pCloud kündigt neuen Family LIFETIME-Plan an, der von bis zu 5 Benutzer gemeinsam genutzt wird

Zug, Scweiz (ots) - Der Schweizer Cloud-Speicher-Anbieter pCloudhat einen neuen Lifetime-Plan pCloud for Family eingeführt, derdarauf abzielt, Familien mit bis zu fünf Mitglieder Speicherplatz mitzusätzlichen Premium-Vorteilen anzubieten. pCloud for Family ist einLifetime-Plan, der eine kostengünstige Cloud-Speicher-Alternative fürFamilienmitglieder von zahlenden Benutzern bietet. Abonnenten vonpCloud for Family können bis zu vier Familienmitglieder einladen,wobei jedes Familienmitglied über ein eigenes pCloud-Konto verfügt.Der Cloud-Speicher-Anbieter hat eine zunehmende Nachfrage nach einemPlan erhalten, der von einer kleineren Gruppe von Benutzern gemeinsamgenutzt werden kann. Zwar gibt es andere Cloud-Speicher-Anbieter, dieeine ähnliche Lösung für Familien haben, jedoch bietet pCloud alsErster in der Industrie eine Lizenz auf Lebenszeit für Familien an.pCloud for Family bietet auch eine Lifetime-Lizenz für denzusätzlichen Verschlüsselungsdienst - pCloud Crypto - an, der füralle Familienbenutzer gegen eine einmalige Rabattzahlung aktiviertwerden kann. Im Rahmen einer Hacking-Herausforderung mit einemPreisgeld von 100.000 US-Dollar haben es mehr als 2850 Hacker nichtgeschafft, gegen den clientseitigen Verschlüsselungsdienst von pCloudzu verstoßen, was das Unternehmen zu einer der sicherstenCloud-Speicher-Alternativen auf dem heutigen Markt macht.Über pCloudSeit seiner Markteinführung hat pCloud weltweit mehr als 8,9Millionen Nutzer. Heute zählt der Dienst zu den Top 5Cloud-Speicherdiensten und steht im Wettbewerb mit Top-Anbieter wieGoogle, Dropbox und Amazon. Mit einzigartigen Funktionen wie pCloudDrive, Upload-Links und dem Synchronisieren mehrerer Ordner bietetpCloud unübertroffene Vielseitigkeit, Sicherheit undFreigabefunktionen. pCloud ist der erste Cloud-Speicheranbieter, dersowohl verschlüsselte als auch nicht verschlüsselte Ordner innerhalbdesselben Kontos bietet. Benutzer können auswählen, welche Dateienverschlüsselt und gesperrt werden sollen und welche im ursprünglichenZustand gespeichert und verwendet werden sollen.Pressekontakt:Tunio Zafer, CEO+41 (43) 5085948tunio@pcloud.comOriginal-Content von: pCloud AG, übermittelt durch news aktuell