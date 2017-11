optile gibt Partnerschaft mit Worldpay bekannt

München (ots/PRNewswire) -die optile GmbH, Anbieter einer offenen Payment Plattform fürinternationale Online-Unternehmen, hat heute die Partnerschaft mitWorldpay, einem führenden Unternehmen im globalen Zahlungsverkehr,bekannt gegeben. Die Partnerschaft vereint die Stärken beider Firmen:optiles Erfahrung, reibungslose und effiziente Payment-Prozesse zuschaffen mit Worldpays Kompetenz in der Abwicklung weltweiterTransaktionen für den E-Commerce.Die Partnerschaft zwischen Worldpay und optile zielt aufverschiedene strategische Kunden der unterschiedlichsten Branchen ab.Der neueste gemeinsame Kunde ist windeln.de SE, einer der führendenOnline-Händler in Europa, welcher auf Baby- und Kleinkinderproduktespezialisiert ist. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen einerfolgreiches E-Commerce-Geschäft mit Baby- und Kleinkinderproduktenfür Kunden in China. Windeln.de SE konnte mithilfe von WorldpaysErfahrung in der weltweiten Zahlungsabwicklung und der schnellen undPCI-konformen Anbindung durch optiles offene Payment Plattform zügigund gezielt in neue Märkte expandieren. Aufgrund der schonbestehenden Verbindung von windeln.de und Worldpay zu optiles PaymentPlattform war es windeln.de möglich, ohne weitereSystemmodifikationen die globalen Zahlungsverkehrsdienste vonWorldpay zu nutzen."Wir freuen uns sehr, in Worldpay einen neuen Partner gefunden zuhaben, da wir daran glauben, dass die Zukunft des internationalenPayments in der Vernetzung starker Partner liegt", sagt ManuelSandhofer, VP Sales und Partner bei optile. "In dieser Partnerschaftkönnen beide Parteien ihre jeweiligen Stärken einbringen und inunserem Open Payment Market Network einsetzen." optile gestaltet eininternationales Netzwerk von Partnern und Kunden, um deren Stärkenund ein vertrauensvolles Miteinander zu fördern.optile ist Teil des kürzlich eingeführten "Worldpay WorksWith"-Portals, in welchem über sechzig Partner, Integrationen,Plug-Ins und Add-Ons von Worldpay präsentiert werden. Darunter findensich auch Adapter zu Händler- und Point-of-Sale-Plattformen, sowieIntegrationen zum Internet der Dinge und zu Abonnentensystemen.Worldpays Kunden können so schnell und einfach neue Apps und Serviceserforschen, diese an ihr System anbinden oder Erweiterungenexistierender Integrationen beantragen.Internationale Online-Unternehmen, die mit der Payment Plattformvon optile verbunden sind, können ohne zusätzlichen technischenAufwand beliebige Zahlungsmethoden, Zahlungsdienstleister oderServices von Drittanbietern weltweit anbinden. Gleichzeitig bleibensie bei der Wahl ihrer Payment-Partner flexibel und unabhängig undkönnen so das eigene Payment-Portfolio mühelos optimieren underweitern. Diese Optimierungen und Erweiterungen des Payment-Setupskönnen schnell und einfach konfiguriert werden, während dietechnischen und operativen Aufwände der Unternehmen aufgrund dereinmaligen Anbindung an optiles universelle Schnittstelle starksinken. optile Open Payments ist mit dem "Implement Once"-Konzeptentworfen worden, um Unabhängigkeit und einheitliche Prozesse zugarantieren. Der Kern dieses Konzeptes ist die Abstrahierung allerzahlungsbezogener Prozesse, um eine reibungslose Interaktion,Ergänzung und Erweiterung aller Systemteile zu ermöglichen.Über die optile GmbHoptile ist eine für Online-Unternehmen und Endkunden geschaffeneOptimierungslösung der Payment-Welt. Das Münchner Unternehmen hateine Plattform entwickelt, die durch eine Virtualisierung desZahlungsmarktes Zugang zu allen Zahlungsmethoden, Payment ServiceProvidern/Acquirern oder Drittpartei-Logiken bietet. Die Verbindungzu globalen und lokalen Zahlungslösungen ist durch die offeneSchnittstelle von optile jedem Unternehmen leicht möglich. Endkundenhaben ein reibungsloses Einkaufserlebnis, da Unternehmen clevereRegistrierungslogiken und individuelle Anpassungen vornehmen können,was zu einer erhöhten Conversion und einer verbesserten CustomerLifetime Value beiträgt. Die offene Plattform von optile geht miteiner erheblich reduzierten Implementierungsdauer einher, wobei dietechnischen und betrieblichen Ausgaben für Online-Unternehmenminimiert werden.optile dient digitalen Branchenführern sowie Unternehmen mittechnischen Plattformen, wobei Bereiche wie beispielsweise Handel,Reisen, Dating und Gaming abgedeckt werden.Weitere Informationen finden Sie auf https://www.optile.net/ oderSie folgen uns auf Twitter (https://twitter.com/optilegmbh) oderLinkedIn (https://www.linkedin.com/company/5346635/).Über WorldpayWorldpay ist ein führendes Unternehmen für Zahlungsabwicklungenmit globaler Reichweite. Wir bieten ein breites Angebot antechnologiebasierten Zahlungsprodukten und -dienstleistungen fürzirka 400.000 Kunden, die gemeinsam mit uns wachsen und erfolgreicherwerden. In der immer komplexer werdenden Branche der Zahlungsdienstefühlen wir uns zu Hause, deshalb ermöglichen wir unseren Kunden dieweltweit umfangreichste Akzeptanz von Zahlungsmethoden. Dank unseresNetzwerks und unserer Technologie sind wir in der Lage, Zahlungen aus146 Länder und 126 Währungen umfassenden Regionen zu verarbeiten, dieinsgesamt 99 % des globalen BIP ausmachen. Mit unserer Hilfe könnenunsere Kunden 300 verschiedene Zahlungsmethoden akzeptieren. WeitereInformationen erfahren Sie unter http://www.worldpay.com/global.Für weitere Informationen über das "Woldpay Works With"-Portalkönnen Sie https://workswith.worldpay.com/ besuchen.Pressekontakt:Olha Getalopress@optile.net+49(89)4141-4470Original-Content von: WorldPay plc, übermittelt durch news aktuell